Chị Đẹp sống với chồng cơ trưởng 7 năm không hôn thú, phải viết thư xin được làm mẹ kế nuôi 2 con riêng

Nửa kia của người đẹp này là cơ trưởng của 1 hãng hàng không dân dụng. Họ nên duyên với nhau tại Thái Lan

Ngày 1/9, tờ Sohu đưa tin "team qua đường" vừa tình cờ gặp siêu mẫu, diễn viên Cù Dĩnh tại Chiang Mai, Thái Lan. Trong những khoảnh khắc đời thường được ghi lại, Cù Dĩnh hoàn toàn không có dáng vẻ của một ngôi sao. Cô mặc trang phục giản dị để lộ làn da rám nắng khỏe khoắn, thậm chí không trang điểm che giấu dấu vết lão hóa nhưng vẫn thoải mái sải bước trên phố.

Tuy nhiên, nhân vật thu hút sự chú ý nhất lại là người đàn ông đi cạnh Cù Dĩnh. Đây là ông xã cơ trưởng của nữ diễn viên. Sau khi ảnh chính diện hiếm hoi của nửa kia Cù Dĩnh được hé lộ, không ít cư dân mạng phải trầm trồ vì nam phi công dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng vẫn vô cùng phong độ, nam tính. Hai cô con gái riêng của chồng Cù Dĩnh cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Dù còn nhỏ nhưng cả hai đã cao gần 1,7 m, sở hữu đôi chân dài và vóc dáng nổi bật.

Cù Dĩnh xuất hiện bên chồng phi công và 2 con riêng. Nửa kia của nữ siêu mẫu có diện mạo phong trần, nam tính. Ảnh: Sina.

Dù gắn bó nhiều năm, Cù Dĩnh và chồng không tổ chức đám cưới hay đăng ký kết hôn. Cù Dĩnh từng cho biết cô và ông xã đều đề cao cảm xúc thấu hiểu, sự kết nối và chia sẻ hơn là việc bản thân bị trói buộc bởi 1 tờ giấy hôn thú. Theo các nguồn tin, Cù Dĩnh đã viết thư cho vợ cũ của chồng để đối phương an lòng giao 2 con gái cho cô nuôi dưỡng. Bản thân siêu mẫu cũng không ép 2 con riêng của chồng gọi mình là mẹ trong 7 năm sống chung nhà.

Cù Dĩnh và chồng không đăng ký kết hôn. Ảnh: Sina.

Siêu mẫu, biểu tượng thời trang đời đầu của showbiz Hoa ngữ

Cù Dĩnh sinh năm 1971, là một trong những mỹ nhân hàng đầu của giới giải trí Trung Quốc thập niên 1990. Cô là siêu mẫu Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thời trang quốc tế danh tiếng như Vogue hay Cosmo. Với chiều cao 1,75 m và tỷ lệ hình thể hoàn mỹ, mỗi khi bước lên sàn catwalk, cô đều lập tức trở thành tâm điểm. Khi đó, có câu nói "Nam Châu Tấn, Bắc Cù Dĩnh" để thể hiện sức ảnh hưởng mạnh mẽ của siêu mẫu này tại showbiz Trung Quốc.

Một thời Cù Dĩnh không chỉ là "con cưng" của giới thời trang mà hình ảnh của cô còn phủ sóng trên khắp các bìa tạp chí, lịch tường. Ảnh: Sina.

Không chỉ làm mưa làm gió sàn catwalk, Cù Dĩnh còn lấn sân sang mảng phim ảnh, âm nhạc và thu được những thành tích đáng nể. Năm 1997, cô được đạo diễn Trương Nghệ Mưu chọn đóng vai nữ chính trong bộ phim Có Gì Cứ Nói. Tác phẩm năm đó thu về 46 triệu NDT (hơn 178 tỷ đồng). Về mảng âm nhạc, Cù Dĩnh từng thống trị các BXH với ca khúc Gia Tốc. Đến nay, bài hát này vẫn nằm trong playlist yêu thích của nhiều khán giả. Năm 2023, Cù Dĩnh tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng và gây ấn tượng với những bước catwalk mạnh mẽ, khả năng quản lý vóc dáng ở sân khấu mở màn.

Cù Dĩnh có những bước catwalk mạnh mẽ, cuốn hút trên sân khấu show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Ảnh: Sina.

Thế nhưng khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, danh tiếng rực rỡ nhất, Cù Dĩnh lại dần rời xa ngành giải trí, chuyển sang Chiang Mai (Thái Lan) sinh sống. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối, cho rằng cô hoàn toàn có thể tiến xa hơn trong giới giải trí và kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng nhìn cuộc sống hiện tại của cô tại Chiang Mai, có lẽ mọi người sẽ hiểu: Cù Dĩnh không phải không thể tiếp tục trụ lại showbiz, mà là cô chủ động lựa chọn một cách sống khác. Tại Chiang Mai (Thái Lan), Cù Dĩnh đã gặp người bạn đời hiện tại vào năm 2019.

Người đàn ông này không phải nhân vật đình đám trong giới giải trí, cũng chẳng phải đại gia sở hữu khối tài sản hàng tỷ. Anh chỉ là cơ trưởng của 1 hãng hàng không dân dụng. Theo bạn bè, Cù Dĩnh và chồng phi công quen nhau trong một buổi tụ họp nhỏ của cộng đồng người Hoa tại địa phương. Khi ấy, vị cơ trưởng mặc quần short, đi dép xỏ ngón và ngồi xổm trong sân cắt xoài cho trẻ nhỏ. Sự giản dị, vững vàng và chân thành ấy đã khiến Cù Dĩnh rung động. Sau đó, cô quyết định chuyển về chung sống với nam phi công và chăm sóc 2 con riêng của chồng như con đẻ.

Cù Dĩnh chung sống với bạn trai phi công nhiều năm qua. Cô và đối phương chưa đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, người đẹp chăm sóc con riêng của nửa kia như con đẻ. Ảnh: Sina.

Trước khi có được hạnh phúc như hiện tại, Cù Dĩnh từng yêu nhiếp ảnh gia Trâu Hùng, hết lòng chăm sóc nam ca sĩ La Trung Húc sau khi anh gặp tai nạn giao thông, rồi có một mối tình sâu đậm với Lý Á Bằng. Nhưng đau lòng nhất có lẽ là mối quan hệ kéo dài 11 năm với nhạc sĩ tài năng Trương Á Đông. Trong chuyện tình này, Cù Dĩnh từng yêu đến mức gần như đánh mất chính mình. Nữ diễn viên luôn khao khát có một danh phận, có một mái ấm. Nhưng đối phương lại chọn bỏ rơi cô.

Cù Dĩnh có đường tình duyên trắc trở. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, Sina