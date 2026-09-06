Chị Đẹp lộ clip lái Ferrari đưa trai lạ về nhà lúc 3h sáng, đã có tình mới sau 4 năm ly dị thiếu gia mamaboy?

Đời tư của Chị Đẹp này đang nhận được sự chú ý.

Ngày 6/9, tờ QQ đưa tin từ khóa "Tôn Di lộ tình mới sau 4 năm ly hôn Đổng Tử Kiện" vào top hot search trên MXH Weibo. Tay săn ảnh Tô Tiểu Ngũ đã tung clip Tôn Di đi chơi cùng bạn bè. Sau khi tiệc tàn, Chị Đẹp này đã cầm lái chiếc Ferrari đưa 1 người đàn ông lạ về nhà vào lúc 3h sáng.

Trên đường di chuyển, cả hai trò chuyện vui vẻ đến mức Tôn Di thậm chí cười đến gần như ngả người về phía người đàn ông. Tô Tiểu Ngũ khẳng định Tôn Di và chàng trai lạ kia có mối quan hệ rất thân thiết.

Nghi vấn Tôn Di có tình mới xôn xao Cbiz. Ảnh: Weibo.

Cô bị cánh săn ảnh bắt gặp lái xe sang đưa 1 người đàn ông lạ về nhà vào lúc 3h sáng. Ảnh: Sina.

Trước nghi vấn đã có bạn trai mới, Tôn Di đích thân lên tiếng bác bỏ. Nữ diễn viên cho biết người đàn ông xuất hiện bên cô lúc 3h sáng chính là quản lý của đàn chị Đường Nghệ Hân.

Theo Tôn Di, sau khi cuộc vui kết thúc, thấy quản lý của Đường Nghệ Hân không gọi được xe nên cô tiện đường đưa đối phương về. Khi xe đến trước khu chung cư của người đàn ông, Tôn Di để anh xuống xe rồi lập tức quay đầu trở về nhà mình, không xuống xe hay nán lại. Tôn Di và Đường Nghệ Hân trở nên thân thiết sau khi cùng tham gia chương trình Đạp Gió 2026. Ngoài đời, hai người thường xuyên tụ tập ăn uống, vui chơi.

Tôn Di phủ nhận tin đã có tình mới sau 4 năm ly hôn. Ảnh: Sina.

Chị Đẹp này cho biết người đàn ông được cô đích thân lái xe đưa về nhà là quản lý của Đường Nghệ Hân. Ảnh: Sina.

Bài đính chính nhanh chóng, trực diện và vui vẻ của Tôn Di được cư dân mạng hưởng ứng. Một trong những bình luận nhận được nhiều lượt thích nhất là: "Paparazzi ngồi canh cả đêm, cuối cùng canh được một cú hụt lại còn bị chính chủ vả mặt không trượt phát nào".

"Mỹ nhân phim bi" lận đận tình duyên

Tôn Di sinh năm 1993, vào showbiz từ năm 2013 với vai trò người mẫu rồi chuyển hướng sang làm diễn viên. Cô ghi dấu ấn qua các tác phẩm ngôn tình bi thương, lấy nước mắt người xem như Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú, Bởi Vì Gặp Được Em, Mị Nguyệt Truyện, Ban Thục Truyền Kỳ...

Ở giai đoạn hoàng kim, Tôn Di được đánh giá là tiểu hoa đán 9X vừa có tài, vừa có sắc. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,7m, tỷ lệ hình thể chuẩn siêu mẫu. Gương mặt xinh đẹp của Tôn Di rất ăn hình, có đường nét hao hao Lý Thấm và Angelababy, đặt biệt đôi mắt to tròn ươn ướt và khí chất mong manh của cô rất hợp với những vai diễn bi thương trong các bộ phim tình cảm buồn. Do đó, Tôn Di được xem là "mỹ nhân phim bi" thế hệ mới của giới giải trí Hoa ngữ.

Tôn Di có gương mặt ăn ảnh, đường nét hao hao Lý Thấm và Angelababy. Ảnh: Weibo.

Có sự nghiệp rực rỡ, song đường tình duyên của Tôn Di lại vô cùng trắc trở, lận đận. Năm 2016, Tôn Di và "thái tử Kinh Khuyên" - nam diễn viên Đổng Tử Kiện công khai hẹn hò. Sau 1 năm bên nhau, họ đăng ký kết hôn. 4 tháng sau khi về chung nhà, cặp sao đón con gái đầu lòng. Khi đó, Tôn Di là mỹ nhân 9X yên bề gia thất sớm nhất showbiz Hoa ngữ. Nữ diễn viên kết hôn và sinh con ở tuổi 24.

Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm của Tôn Di và Đổng Tử Kiện không hề suôn sẻ. "Mỹ nhân phim bi" không được lòng mẹ chồng Vương Kinh Hoa - nữ quản lý quyền lực tại showbiz Trung Quốc. Vương Kinh Hoa phản đối gay gắt, ép con trai chia tay Tôn Di và thậm chí còn đưa hàng trăm triệu NDT cho nữ diễn viên với 1 yêu cầu rời xa Đổng Tử Kiện. Vương Kinh Hoa chê bai Tôn Di xuất thân bình thường, học vấn không cao chỉ tốt nghiệp cấp 3 nên kiên quyết không chấp nhận cô làm dâu.

Sau đó vì Tôn Di mang thai, Vương Kinh Hoa mới miễn cưỡng cho con trai đăng ký kết hôn. Dù đã là vợ chồng hợp pháp và có con chung, Tôn Di vẫn chưa từng có một đám cưới chính thức. Tháng 8/2022, Tôn Di và Đổng Tử Kiện thông báo ly hôn sau 5 năm chung sống. Nguyên nhân tan vỡ là do cô bị người chồng mamaboy và nhà chồng liên tục thúc ép sinh con thứ 2. Trên chương trình See You Again, Tôn Di nghẹn ngào tâm sự cô không muốn tiếp tục mang thai vì bị chứng khó sinh, lại không được ai hỗ trợ chăm sóc con nhỏ. Thời điểm có con đầu lòng, em bé mới 5 tháng tuổi đã phải theo mẹ đến phim trường.

Sau 5 năm chung sống, mỹ nhân 9X ly hôn Đổng Tử Kiện. Nguyên nhân là bị ông xã thiếu gia và nhà chồng thúc ép mang thai lần 2. Ảnh: Sina.

Bước khỏi cuộc hôn nhân cay đắng với Đổng Tử Kiện, Tôn Di được yêu mến, tung hô như biểu tượng “phụ nữ hiện đại dám yêu dám buông”. Nhưng ai ngờ, chỉ sau một đêm của năm 2024, toàn bộ hình tượng ấy của Tôn Di sụp đổ. Khi đó, Tôn Di bị bắt gặp hẹn hò Đằng Quang Chính - chàng IT, kỹ sư công nghệ kém cô 7 tuổi. Nhưng không lâu sau, nữ diễn viên đã bị bạn gái cũ của nhà trai bóc phốt là “tiểu tam”, chen chân phá hoại mối quan hệ của người khác. Vụ việc khiến hình tượng của Tôn Di hoen ố.

Tôn Di điêu đứng vì cuộc tình tai tiếng với bạn trai kém 7 tuổi Đằng Quang Chính. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu