Chị Đẹp hot nhất 2026 ly hôn "anh bạn thân 22 năm", hơn 1 tháng sau đàng trai lâm thảm cảnh

Cặp đôi này từ bạn bè thành người yêu rồi thành vợ chồng. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân của họ được cho biết đã âm thầm kết thúc vào tháng 11 năm ngoái.

Ngày 13/5, tờ Sohu đưa tin Lý Tiểu Nhiễm - Chị Đẹp hot nhất show Đạp Gió 2026, đối thủ của Trang Pháp - đã ly hôn nam diễn viên, doanh nhân Từ Giai Ninh. Cặp đôi được tiết lộ chính thức hoàn tất thủ tục ly dị ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 11/2025, nhưng chưa công bố. Trước đó, Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh đã sống ly thân 2 năm.



Nguyên nhân đổ vỡ là vì sự nghiệp kinh doanh của Từ Giai Ninh ngày càng sa sút, thua lỗ triền miền kéo theo nợ nần chồng chất. Trong khi đó, sự nghiệp của Lý Tiểu Nhiễm ổn định, thậm chí danh tiếng ngày càng cao. Điều này hình thành thế cục "nữ mạnh nam yếu", khiến Từ Giai Ninh trở nên tự ti và khép mình. Theo nguồn tin trong giới, Lý Tiểu Nhiễm chỉ thích những người đàn ông mạnh mẽ và bản lĩnh hơn cô. Do đó, nữ diễn viên sinh năm 1976 ngày càng cảm thấy chán chồng và cuộc hôn nhân của mình. Vì không có ràng buộc tài sản hay con cái, cặp đôi chia tay rất nhanh chóng và êm đềm.

Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh được tiết lộ đã ly hôn từ tháng 11/2025. Ảnh: Sina.

Sau hơn 1 tháng ly hôn Lý Tiểu Nhiễm, công ty của Từ Giai Ninh gặp sự cố đứt gãy dòng tiền đầu tư. Tòa án đã ra phán quyết buộc anh phải chi trả số nợ 23,27 triệu NDT (khoảng 84 tỷ đồng) cho đối tác, đồng thời Từ Giai Ninh cũng bị đưa vào diện hạn chế chi tiêu cao cấp. Ông bị hạn chế đi máy bay hoặc tàu cao tốc hạng thương gia, ở khách sạn cao cấp và lui tới những địa điểm sang trọng. Đáng lo ngại hơn, công ty Từ Giai Ninh liên tục vướng vào các vụ kiện tụng, khiến dòng tiền đã cạn kiệt hoàn toàn, thua lỗ ngày càng tăng và thâm hụt tài chính ngày càng lớn.

Lý Tiểu Nhiễm không có tên trong danh sách người bắt buộc phải thi hành án, trả nợ cùng Từ Giai Ninh. Được biết, nữ diễn viên đã kịp rút khỏi công ty điện ảnh dưới tên Từ Giai Ninh, cắt đứt sự ràng buộc về mặt sự nghiệp và kinh tế với chồng cũ.

Sau khi ly dị Lý Tiểu Nhiễm, Từ Giai Ninh nợ nần chồng chất, bị tòa án đưa vào diện hạn chế chi tiêu cao cấp. Ảnh: Sina.

Theo tờ QQ, Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh quen biết nhau vào năm 17 tuổi. Sau đó, cả hai cùng vào showbiz làm diễn viên. Tuy nhiên, con đường thành sao của Từ Giai Ninh không thuận lợi như Lý Tiểu Nhiễm. Khi cô bạn của mình đã nổi đình nổi đám, Từ Giai Ninh vẫn là diễn viên phụ kém tiếng tăm ở Xưởng phim Trường Xuân. Do mặc cảm với xuất thân nghèo khó và sự nghiệp bết bát, Từ Giai Ninh chôn giấu tình cảm của mình dành cho Lý Tiểu Nhiễm.

Trong 16 năm chờ đợi Lý Tiểu Nhiễm, Từ Giai Ninh đã từ bỏ nghề diễn viên, chuyển sang làm nhà sản xuất, thành lập công ty truyền thông. Anh từ 1 chàng trai nghèo trở thành nhà sản xuất vàng đứng sau hàng loạt phim ăn khách, và là đại gia có khối tài sản kếch xù. Sau khi hay tin Lý Tiểu Nhiễm đau khổ tột độ vì chia tay Yên Pha, Từ Giai Ninh đã đến bên động viên, an ủi, giúp cô ban thân vực dậy tinh thần.

Sau đó, Từ Giai Ninh đã mạnh dạn phá bỏ thân phận "friendzone" hơn 22 năm, khi nửa thật nửa đùa nói với cô bạn thân rằng: "Nếu em chưa chồng, anh chưa vợ thì mình đến bên nhau". Có lẽ do duyên số đã định, cuối cùng, cặp bạn thân đã ở bên nhau. Năm 2014, trên 1 góc phố ở Trương Xuân (Trung Quốc), Từ Giai Ninh đã quỳ gối cầu hôn Lý Tiêu Nhiễm bằng đúng 1 câu: "Lấy anh nhé, anh cho em 500 triệu NDT (1.750 tỷ đồng) để em muốn làm gì thì làm, tiêu thế nào cũng được".

Lời cầu hôn trị giá 1.750 tỷ đồng này là 1 trong những câu chuyện xa hoa, lãng mạn nhất lịch sử làng giải trí, khiến người khác phải ghen tỵ. Tháng 8/2015, khi Lý Tiểu Nhiễm 39 tuổi, cô và Từ Giai Ninh tổ chức đám cưới lãng mạn ở Bỉ. Sau khi về chung nhà, đúng với lời đã hứa, Từ Giai Ninh tặng thẻ đen có chứa tiền tỷ, đồng thời chi 800 triệu NDT (2.800 tỷ đồng) mua 1 căn biệt thự có sân vườn rộng đến 1000 m2 cho Lý Tiểu Nhiễm.

Cặp đôi "bạn thân" tan vỡ đầy tiếc nuối sau 11 năm sống chung nhà. Ảnh: Zhihu.

Đường tình duyên sóng gió của Lý Tiểu Nhiễm

Tại showbiz Trung Quốc, Lý Tiểu Nhiễm nổi tiếng là minh tinh lận đận tình duyên. Cô từng trải qua mối quan hệ ám ảnh với đại gia Tôn Đông Hải. Năm 2005, khi tham gia bộ phim Chuyện tình Paris, Lý Tiểu Nhiễm nảy sinh tình cảm với doanh nhân bất động sản kiêm nhà đầu tư điện ảnh Tôn Đông Hải, người hơn cô 9 tuổi. Thời điểm ấy, Tôn Đông Hải được xem là một trong những đại gia có tiếng trong giới giải trí. Để chiều lòng bạn gái, ông không tiếc tiền tặng túi xách, trang sức đắt đỏ, đồng thời sử dụng các mối quan hệ để giúp Lý Tiểu Nhiễm liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án phim lớn. Sự nghiệp của nữ diễn viên nhờ đó thăng tiến nhanh chóng.

Ngờ đâu, chỉ sau khoảng 6 tháng gắn bó, đại gia này đã bộc lộ bản chất tồi tệ, có máu xã hội đen, ghen tuông mù quáng. Tôn Đông Hải khống chế mọi hoạt động của Lý Tiểu Nhiễm , từ theo dõi các ứng dụng trên MXH, mối quan hệ với đồng nghiệp và bạn bè tới lịch trình hằng ngày của cô. Vì vậy, Lý Tiểu Nhiễm hoàn toàn mất đi quyền tự do đi lại, không thể gặp gỡ hay liên lạc với đồng nghiệp và bạn bè thân thiết trong giới.

Quá mệt mỏi và áp lực khi ở bên 1 người đàn ông có tính cách gia trưởng cực đoan, Lý Tiểu Nhiễm yêu cầu chia tay nhưng ai ngờ chỉ nhận được 1 chiếc kim tiêm dính máu HIV kề sát cổ với lời đe dọa: "Em mà dám chia tay, dám ngoại tình, anh sẽ tạt axit, tiêm HIV cho em" . Quá sợ hãi, nữ diễn viên chỉ có thể khóc lóc cầu xin Tôn Đông Hải tha cho mình. Mãi đến năm 2009, Lý Tiểu Nhiễm mới được Tôn Đông Hải giải thoát.

Lý Tiểu Nhiễm bị Tôn Đông Hải khống chế, kiểm soát đời tư. Cô từng mất quyền tự do, không thể gặp gỡ hay liên lạc với đồng nghiệp và bạn bè thân thiết trong giới. Ảnh: Sohu.

Sau quãng thời gian đầy tổn thương, Lý Tiểu Nhiễm quen đạo diễn Yên Pha khi cùng hợp tác trong dự án Âm Đan Sĩ Lâm vào năm 2008. Được cho là người luôn ở bên động viên, Yên Pha giúp nữ diễn viên dần vượt qua những ký ức đau buồn. Đến năm 2010, khi Lý Tiểu Nhiễm trở lại đỉnh cao nhờ bộ phim Không Kịp Nói Yêu Em, một biến cố khác bất ngờ xảy ra. Đạo diễn Yên Pha bị 4 người đàn ông hành hung, trên người có 20 vết dao chém, hơn 10 chỗ gãy xương. Kẻ sai người gây thương tích cho Yên Pha không ai khác chính là Tôn Đông Hải. Tức nước vỡ bờ và không muốn tiếp tục sống trong cảnh địa ngục vì Tôn Đông Hải, Lý Tiểu Nhiễm đã lên vạch trần tội trạng của tình cũ đại gia, nộp đơn kiện ra tòa.

Sau biến cố sinh tử, cặp đôi càng gắn bó hơn. Năm 2013, trong buổi ra mắt bộ phim Thiên Sứ Hôm Nay Giáng Lâm, Lý Tiểu Nhiễm công khai tin mang thai và cho biết dự định tổ chức hôn lễ vào cuối năm. Đáng tiếc, nữ diễn viên sau đó không may sảy thai. Chỉ một năm sau, cả hai xác nhận chia tay, khép lại chuyện tình kéo dài 6 năm.

Lý Tiểu Nhiễm bị đạo diễn Yên Pha ruồng bỏ sau khi sảy thai. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu



