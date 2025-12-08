Chị Đẹp 2 lần bị chồng phản bội bất ngờ xuống sắc, mặt mũi sưng húp, miệng méo xệch gây sốc

Nhắc đến mỹ nhân mặt xinh, dáng nóng bỏng khét lẹt ở xứ Hàn, người ta không thể không nhắc đến Choo Ja Hyun. Tuy nhiên, tham dự sự kiện vào ngày 6/12, người đẹp này lại xuất hiện với diện mạo xuống sắc trông thấy, khiến dân tình phải bàn tán. Trong hình ảnh cam thường chưa chỉnh sửa, Choo Ja Hyun lộ gương mặt sưng vù đơ cứng, nụ cười gượng gạo, khuôn miệng méo xệch kém tự nhiên.

Nhiều người cho rằng Choo Ja Hyun lao dốc nhan sắc do gánh chịu di chứng của việc dao kéo và tiêm botox, filler quá đà. Số khác lại cho rằng Choo Ja Hyun kém xinh hơn ngày trước vì tăng cân.

Ngoại hình thay đổi của Choo Ja Hyun khiến dân tình không khỏi xôn xao. Trong bức ảnh cam thường chụp ở sự kiện ngày 6/12, gương mặt của cô sưng tấy, đơ cứng, khuôn miệng lệch sang 1 bên (ảnh trái). Nhan sắc của nữ diễn viên giảm sức so với trước đây (ảnh phải)



Choo Ja Hyun sinh năm 1979, được mệnh danh là "bom sex xứ Hàn" khi sẵn sàng đóng cảnh nóng, chụp ảnh khỏa thân. Đóng không ít phim, nhưng Choo Ja Hyun vẫn là gương mặt vô danh trong showbiz Hàn. Phải đến khi chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, sự nghiệp của nữ diễn viên mới có bước đột phá nhờ loạt phim ăn khách Sở Lưu Hương, Hoa hồng có gai, Mộc phủ phong vân, Hồ tiên...

Đến năm 2009, Choo Ja Hyun trở về Hàn Quốc đóng phim, và vào đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc ở giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh. Tuy nhiên, Choo Ja Hyun không thể bám trụ ở ngành giải trí xứ kim chi, thậm chí bị khán giả quê nhà hắt hủi vì lộ 50 bức khỏa thân, cũng như hình ảnh tạo dáng lả lơi trong trang phục truyền thống Hanbok.

Sau khi vướng scandal rò rỉ ảnh nhạy cảm, Choo Ja Hyun chuyển hẳn sang Trung Quốc sinh sống và làm việc. Đến năm 2015, người đẹp gợi cảm công khai hẹn hò nam diễn viên Vu Hiểu Quang, kém cô 2 tuổi. Họ đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp vào tháng 1/2017 nhưng phải tới giữa năm 2019 mới tổ chức đám cưới.

Choo Ja Hyun là "bom sex" đình đám xứ Hàn

Thế nhưng đến năm 2021, hôn nhân của Choo Ja Hyun gặp phải sóng gió lớn khi chồng cô dính phốt ngoại tình ầm ĩ Cbiz. Sáng 15/7/2021, dư luận Trung Quốc chấn động trước video Vu Hiểu Quang ôm ấp 1 cô gái trên xe ô tô. Đáng nói đây không phải lần đầu Vu Hiểu Quang bị gièm pha phản bội Choo Ja Hyun. Năm 2016, anh từng bị truyền thông chụp ảnh được tay trong tay với 1 cô gái trên phố, nhưng không phải bạn gái Choo Ja Hyun.

Trên mạng xã hội, công chúng Trung Quốc và Hàn Quốc đều bày tỏ sự tức giận với hành vi vừa ngoại tình, vừa dối trá của Vu Hiểu Quang. Đồng thời, nhiều khán giả thể hiện sự thương cảm cho cuộc đời sóng gió của Choo Ja Hyun.

Vu Hiểu Quang 2 lần ngoại tình sau lưng Choo Ja Hyun

Người đẹp này vốn có tuổi thơ bất hạnh, chịu nhiều đau buồn. Cô lớn lên trong gia đình mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng mẹ lại chỉ sinh được 2 con gái. Do đó, Choo Ja Hyun và em gái chịu đựng sự hắt hủi từ chính ông bà lẫn cha mẹ.

Bi kịch lớn xảy ra khi em gái Choo Ja Hyun không may chết đuối. Vụ việc thương tâm này khiến mẹ của nữ diễn viên bị đả kích nặng nề, tinh thần trở nên bất ổn. Bà đổ lỗi cho Choo Ja Hyun gây ra cái chết của em gái, biến cô thành nơi trút giận, chửi rủa và thậm chí buông lời cay nghiệt rằng Choo Ja Hyun lẽ ra nên là người chết đi.

Đến khi Choo Ja Hyun lên cấp 3, cha mẹ cô ly hôn. Tuy nhiên, không 1 ai muốn nhận trách nhiệm nuôi dưỡng cô. Choo Ja Hyun bị người nhà ghẻ lạnh và bị đưa về cho bà ngoại nuôi. Tuy nhiên, ngay cả bà ngoại cũng từ chối chăm lo cho cô. Thời niên thiếu, để có tiền đóng học phí, Choo Ja Hyun nhận làm người mẫu bán thời gian. Dù đã rất cố gắng, song cuối cùng nữ diễn viên phải bỏ học giữa chừng vì không có đủ tiền đóng học phí.

Choo Ja Hyun có 1 tuổi thơ bất hạnh vì ông bà và cha mẹ đều mang tư tưởng trọng nam khinh nữ

Theo các nguồn tin, Choo Ja Hyun đã vô cùng thất vọng khi chồng lộ clip ngoại tình. Tuy nhiên, do sinh ra trong 1 gia đình thiếu thốn tình cảm nên Choo Ja Hyun luôn muốn cho con trai 1 cuộc sống trọn vẹn đủ cha đủ mẹ. Để con không rơi vào bi kịch như mình, cô mới bao dung không ly hôn với Vu Hiểu Quang. Hiện, Choo Ja Hyun và Vu Hiểu Quang đã hàn gắn tình cảm với nhau. Năm 2023, cô tham gia show Đạp Gió rồi sau đó là Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny.

Choo Ja Hyun không ly hôn người chồng bội bạc vì muốn con trai có gia đình trọn vẹn

Nguồn: Sina, Sohu