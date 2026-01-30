Chỉ đạo khẩn về bữa ăn bán trú sau nghi vấn thịt bẩn tuồn vào trường ở TPHCM

Sáng 30/1, Sở GD&ĐT TPHCM phát thông báo liên quan đến an toàn thực phẩm của bữa ăn bán trú . Động thái này diễn ra trong bối cảnh báo chí phản ánh một công ty cung cấp suất ăn bán trú cho hàng loạt trường học tại TPHCM sử dụng thịt nghi hết hạn, thịt trâu đông lạnh thay thế thịt bò.

Sở GD&ĐT TPHCM chỉ đạo các cơ sở giáo dục có liên quan phải tạm ngừng ngay việc sử dụng dịch vụ của đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp , suất ăn chế biến sẵn đang bị phản ánh. Phải khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác minh nội dung phản ánh và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. Các cơ sở giáo dục chỉ được tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Bảo mẫu Trường Tiểu học Tân Quy nhận cơm từ phụ huynh mang đến cho con vì phải dừng tổ chức bán trú sau sự việc. Ảnh: Anh Nhàn

Các đơn vị, trường học phải báo cáo khẩn về Sở GD&ĐT và UBND phường, xã, đặc khu, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các trường cần xây dựng phương án hỗ trợ, tổ chức quản lý bữa ăn bán trú phù hợp trong thời gian tạm ngừng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh. Rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn học đường trong toàn ngành giáo dục.

Sở GD&ĐT TPHCM chỉ đạo các cơ sở giáo dục đang tổ chức bữa ăn học đường c ần tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát bữa ăn học đường theo hình thức định kỳ, thường xuyên và đột xuất. Phối hợp, giám sát chặt chẽ đơn vị cung cấp suất ăn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Phải rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý của đơn vị cung cấp, quy trình cung ứng, điều kiện vận chuyển, giao nhận và chất lượng suất ăn thực tế, bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm,không chỉ căn cứ hồ sơ, mà chú trọng giám sát quá trình thực hiện trên thực tế.

Trường học cần thực hiện báo cáo đầy đủ, trung thực thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, gồm: tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, người liên hệ, hình thức cung cấp, số lượng suất ăn/ngày, thời gian giao nhận, loại hình tổ chức bữa ăn bán trú…