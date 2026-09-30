Chỉ còn đúng 1 chiếc máy bay, Bamboo Airways bất ngờ đăng ký thêm ngành hậu kỳ phim điện ảnh

Trong danh mục mới, vận tải hành khách hàng không tiếp tục là ngành nghề kinh doanh chính của Bamboo Airways.

Theo đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 30/09/2026, Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đã có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật và danh mục ngành, nghề kinh doanh.

Theo nội dung đăng ký cũ, người đại diện theo pháp luật của Bamboo Airways là ông Trương Phương Thành, Tổng giám đốc.

Trong thông tin mới, ông Lê Thái Sâm được ghi nhận là người đại diện theo pháp luật của Bamboo Airways, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cùng với thay đổi trên, Bamboo Airways điều chỉnh danh mục ngành, nghề kinh doanh. Khối thông tin cũ liệt kê 130 ngành, nghề, trong khi danh mục mới có 124 ngành, nghề.

Trong danh mục mới, vận tải hành khách hàng không tiếp tục là ngành nghề kinh doanh chính của Bamboo Airways.

Bamboo Airways cũng đăng ký thêm một số ngành mới nghề như bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn; hoạt động hậu kỳ phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình; hoạt động trung gian cho dịch vụ cá nhân﻿.

Bamboo Airways được thành lập năm 2017 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên vào đầu năm 2019. Chỉ trong vài năm sau đó, hãng mở rộng đội bay với tốc độ nhanh, đưa vào khai thác hơn 40 tàu bay thuộc nhiều dòng khác nhau.

Biến cố xuất hiện vào năm 2022, khi nhà sáng lập Trịnh Văn Quyết vướng vòng lao lý và Bamboo Airways được chuyển sang cho nhóm nhà đầu tư mới tiếp quản. Tuy nhiên, quá trình tái cấu trúc sau đó không diễn ra thuận lợi. Quyền quản trị hãng cuối cùng được chuyển trở lại Tập đoàn FLC, thời điểm đội bay chỉ còn 7 tàu hoạt động.

Đến cuối năm 2025, Bamboo Airways bổ sung thêm máy bay, nâng quy mô đội bay lên 8 chiếc. Tuy nhiên, cuối tháng 7/2026, số tàu bay hoạt động giảm còn 3 chiếc.

Theo dữ liệu của Planespotters, Bamboo Airways hiện chỉ còn 1 máy bay trong đội bay, là chiếc Airbus A321-200 mang số đăng ký VN-A227, đang được khai thác. ﻿

Planespotters ghi nhận Bamboo Airways từng khai thác tổng cộng 47 tàu bay thuộc nhiều dòng khác nhau, gồm Airbus A319, A320, A321, Boeing 737, Boeing 787 Dreamliner và Embraer 190/195.

Số liệu của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy trong tháng 6/2026, Bamboo Airways thực hiện 725 chuyến bay, trong đó 241 chuyến bị chậm giờ. Tỷ lệ chuyến bay đúng giờ của hãng ở mức khoảng 67%, thuộc nhóm thấp trên thị trường trong tháng này.

Đến cuối tháng 7/2026, tình trạng hủy chuyến và thay đổi lịch bay tiếp tục phát sinh, khiến Bamboo Airways phải gửi thư xin lỗi hành khách. Hãng cho biết các yêu cầu hoàn vé sẽ được tiếp nhận và xử lý theo thứ tự đăng ký, đồng thời lưu ý thời gian giải quyết có thể kéo dài do lượng yêu cầu tăng cao.