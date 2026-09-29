Chỉ còn 2 ngày để toàn bộ người lao động đang hưởng lương hưu kiểm tra thông tin này trên VNeID

Từ ngày 28/9/2026, người dân thuộc diện hưởng lương hưu, trợ cấp và các chính sách an sinh xã hội có thể chủ động tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID và tích hợp tài khoản phù hợp để nhận tiền.

Từ 28/9, VNeID cho phép tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận lương hưu

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Nghị định được ban hành ngày 13/8/2026 và chính thức có hiệu lực từ ngày 28/9/2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý là lần đầu tiên quy định cụ thể về "tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Theo quy định mới, đây là thông tin định danh trên VNeID cho phép người có danh tính điện tử tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác.

Theo khoản 9 Điều 9, được sửa đổi tại Điều 5 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị – xã hội thực hiện chi trả các khoản từ ngân sách nhà nước qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Nếu người thụ hưởng chưa tạo tài khoản và chưa ủy quyền cho người khác nhận thay, việc chi trả được thực hiện bằng hình thức khác theo quy định.

Mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ, có thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử.

Công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 còn được cung cấp kênh giao tiếp trên VNeID để nhận thông báo từ cơ quan nhà nước và gửi phản ánh, kiến nghị liên quan đến tài khoản định danh, tài khoản giao dịch điện tử.

Không phải tất cả người hưởng lương hưu đều bắt buộc phải chuyển sang hình thức này ngay

Một điểm đáng lưu ý là quy định mới không đồng nghĩa mọi người hưởng lương hưu đều bắt buộc phải nhận tiền qua VNeID ngay từ tháng 10/2026.

Trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, các khoản an sinh xã hội vẫn được thực hiện bằng hình thức khác theo quy định hiện hành.

Quy định này nhằm tạo sự linh hoạt trong quá trình triển khai, đặc biệt đối với những người chưa có điều kiện sử dụng phương thức thanh toán số hoặc chưa hoàn tất việc tích hợp tài khoản trên VNeID.

Để bảo đảm việc chi trả đúng người, Nghị định số 320/2026/NĐ-CP quy định mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được tích hợp một tài khoản thanh toán hoặc ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để hưởng an sinh xã hội.

Tài khoản được tích hợp phải là tài khoản chính chủ và thông tin phải trùng khớp với thông tin trong tài khoản định danh điện tử.

Quy định này nhằm hạn chế tình trạng nhầm lẫn, giả mạo hoặc lợi dụng thông tin định danh để nhận tiền của người khác.

Người hưởng lương hưu cần lưu ý gì?

Từ ngày 28/9/2026, người dân thuộc diện hưởng lương hưu, trợ cấp và các chính sách an sinh xã hội có thể chủ động tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID và tích hợp tài khoản phù hợp để nhận tiền.

Điểm quan trọng là người dân cần bảo đảm thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động là chính chủ và trùng khớp với thông tin định danh điện tử.

Việc bổ sung cơ chế này được kỳ vọng góp phần hiện đại hóa phương thức chi trả an sinh xã hội, giảm phụ thuộc vào tiền mặt, đồng thời tăng tính thuận tiện, minh bạch và an toàn trong quá trình chuyển tiền đến người thụ hưởng.

Nghị định số 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/9/2026. Vì vậy, trong các kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp và an sinh xã hội sau thời điểm này, người dân có thể sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID nếu đã tạo lập và tích hợp tài khoản theo quy định.

Hướng dẫn chi tiết các bước tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Để tích hợp Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, người dân cần đáp ứng đủ 3 điều kiện:

- Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được đăng ký và kích hoạt thành công trên VNeID.

- Tài khoản ngân hàng (hoặc ví điện tử/mobile money) đứng tên chính chủ, có thông tin cá nhân trùng khớp tuyệt đối với thông tin trên tài khoản định danh điện tử.

- Thiết bị di động có cài đặt và sử dụng được ứng dụng VNeID.

Các bước tích hợp Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID thực hiện như sau:

- Bước 1 : Đăng nhập VNeID.

- Bước 2 : Tại màn hình chính, chọn mục " An sinh xã hội ". Chọn tiếp " Tài khoản hưởng an sinh xã hội ". Nhập mã passcode 6 số (hoặc xác thực bằng vân tay/khuôn mặt) để truy cập.

- Bước 3 : Chọn ngân hàng muốn liên kết rồi nhập số tài khoản ngân hàng. Sau đó, tích chọn vào ô "Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…" ở cuối trang và nhấn Tiếp tục.

- Bước 4 : Bấm "Gửi thông tin". Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.

Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đã gửi yêu cầu thành công và đang chờ xét duyệt. Kết quả xử lý sẽ được trả về trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Trường hợp yêu cầu chưa được duyệt do thông tin chưa chính xác hoặc chưa phù hợp, người dùng có thể xem chi tiết tại mục " Lịch sử đăng ký " để chỉnh sửa và gửi lại.

Lịch chi trả lương hưu tháng 10 tại 34 tỉnh, thành

Căn cứ khoản 3 Điều 17 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025 được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 313/QĐ-BHXH năm 2026 thì lịch chi trả lương hưu như sau:

(1) Chi trả qua tài khoản cá nhân:

Tổ chức chi trả BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân tại BHXH tỉnh.

Thời gian chi trả: Ngày làm việc đầu tiên và ngày làm việc thứ hai của tháng theo lịch BHXH Việt Nam thông báo, Phòng KHTC chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho người hưởng.

(2) Chi trả bằng tiền mặt:

Thực hiện chi trả BHXH hằng tháng bằng tiền mặt và các khoản trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt kèm theo chế độ BHXH hằng tháng:

- Chi trả tại điểm chi trả: Từ ngày 02 đến ngày 10 vào giờ hành chính của tháng tổ chức chi trả; chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến.

- Chi trả tại điểm giao dịch của Tổ chức HTCT: Từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của Tổ chức HTCT đến hết ngày 23 của tháng

*Lưu ý: Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Đồng thời, căn cứ theo Công văn 1343/BHXH-TCKT 2025 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thì lịch chi trả lương hưu hàng tháng của 34 tỉnh thành cả nước có 21 tỉnh thành chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân vào ngày làm việc đầu tiên của tháng; 13 tỉnh thành chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng.

Lịch chi trả lương hưu THÁNG 10 2026 của 34 tỉnh thành cả nước (dự kiến)