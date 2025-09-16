Chỉ có trời mới cứu được Song Joong Ki

Trong làng giải trí Hàn Quốc hiện tại, Song Joong Ki được xem là một ngôi sao hàng đầu. Chỉ cách đây vài năm, ngôi sao 39 tuổi còn gây bão toàn châu Á với hàng loạt siêu phẩm. Thế nhưng giờ đây, mọi chuyện đã thay đổi 180 độ.

Song Joong Ki đóng phim nào flop ê chề phim đó

Có thể bạn chưa biết, Cậu Út Nhà Tài Phiệt chính là bộ phim hot gần nhất của Song Joong Ki. Thế nhưng, đây đã là câu chuyện từ năm 2022. Kể từ đó tới này, Song Joong Ki đã ra mắt thêm 4 dự án nữa nhưng phim nào cũng thất bại thảm hại.

Năm 2023, anh ra mắt phim điện ảnh Hopeless. Với tác phẩm này, Song Joong Ki mong muốn mang tới một hình ảnh gai góc trong một câu chuyện mang sắc thái căng thẳng, u tối. Thực tế, Song Joong Ki đã có màn thể hiện không hề tệ, thể hiện được tâm huyết của bản thân với vai diễn. Tuy nhiên, Hopeless lại là một bộ phim với kịch bản nhiều điểm bất hợp lý và không thể thu hút khán giả ra rạp. Bằng chứng là việc Hopeless chỉ ghi nhận doanh thủ ảm đạm 1,9 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất là 2,9 triệu USD. Rõ ràng, đây là con số quá đỗi khiêm tốn với danh tiếng của mỹ nam Hậu Duệ Mặt Trời.

Song Joong Ki thất bại với Hopeless.

Sang đến năm 2024, Song Joong Ki tiếp tục một lần nữa nếm trái đắng với My Name Is Loh Kiwan. Câu chuyện phim xoay quanh Loh Kiwan, chàng trai trẻ người Triều Tiên đào thoát khỏi quê nhà và phải chật vật trong cuộc chiến sinh tồn nơi đất khách. Đây là một bộ phim gửi gắm thông điệp nhân văn, diễn xuất của Song Joong Ki hay phản ứng hóa học mà anh tạo ra với nữ chính Choi Sung Eun cũng không tệ. Dẫu vậy, kịch bản một lần nữa trở thành điểm yếu khiến My Name Is Loh Kiwan không thể bùng nổ như kỳ vọng.

My Name Is Loh Kiwan anh đóng cặp cùng Choi Sung Eun cũng không bùng nổ như kỳ vọng.

Trong phim, nhân vật nam chính Loh Kiwan có mối quan hệ tình cảm với Marie do Choi Sung Eun thủ vai. Tuy nhiên, đây là một nhân vật chỉ được thêm vào khi chuyển thể thành phim chứ không hề tồn tại trong nguyên tác gốc. Việc tạo ra sự thay đổi so với nguyên tác khiến không gian thể hiện cuộc đời khốn khổ của Loh Kiwan tại châu Âu xa lạ bị co hẹp lại. Hơn nữa, việc thêm thắt những chi tiết lãng mạn khiến cho My Name Is Loh Kiwan trở nên giống với hằng hà sa số các bộ phim về tình yêu khác của điện ảnh xứ Kim Chi. Trên IMDb, phim chỉ nhận điểm số 6,7/10 mà thôi.

Sau Hopeless, Song Joong Ki lại chịu thêm một thất bại nữa ngoài phòng vé với Bogota: City of the Lost.

Thất bại nối tiếp thất bại, Song Joong Ki tiếp tục cho thấy tham vọng chuyển mình với Bogota: City of the Lost. Đây là một tác phẩm điện ảnh lấy đề tài tội phạm có bối cảnh vào những năm 1990, xoay quanh nhân vật Guk Hui (Song Joong Ki), chàng trai trẻ vượt qua vô số chông gai để trở thành kẻ thống lĩnh thị trường chợ đen Bogota.

Phim được đầu tư kinh phí 8.6 triệu USD, tuy nhiên lại lỗ vốn ê chề khi doanh thủ chỉ đạt 2,7 triệu USD mà thôi. Không những ế khách tại rạp, Bogota: City of the Lost cũng chẳng nhận được những đánh giá tích cực. William Schwartz của Han Cinema nhận xét: "Thật khó để theo dõi câu chuyện của Guk Hui với sự đồng cảm thực sự. Anh ta thậm chí còn chẳng đủ năng lực để trở thành một tay gangster".

My Youth có lẽ không phải một bộ phim tệ, nhưng nó thiếu sự đột phá để có thể bật lên.

Liên tục thể hiện những vai diễn nặng đồ rồi thất bại, Song Joong Ki của năm 2025 tái xuất màn ảnh nhỏ với thể loại lãng mạn được xem là sở trường trong phim My Youth. Lần này, anh mang tới câu chuyện của Sun Woo Hae - một người đàn ông gặp phải những biến cố, chịu tổn thương nhưng cố xếp chúng lại quá khứ để tận hưởng cuộc đời bình yên. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi với sự xuất hiện của Seong Je Yeon (Chun Woo Hee), người con gái luôn có một chỗ trong tim anh.

Thực tế thì sau 4 tập đã phát sóng, My Youth cho thấy nó không phải một bộ phim tệ. Dẫu thế, vấn đề là kịch bản của nó cũng thiếu đi sự mới mẻ cần thiết để có thể cạnh tranh với những Ngự Trù Của Bạo Chúa của Yoona, Queen Mantis của Go Hyun Jung hay Tempest của Jun Ji Hyun - Kang Dong Won.

Dù có Song Joong Ki đóng chính, rating và lượng khán giả của My Youth vẫn không tránh được tình cảnh ảm đạm.

Theo thống kê từ Nielsen Korea, rating của My Youth chỉ đạt 2,430% ở tập 4. Ở tập 3, phim tạo đáy với rating 2,155%. Về lượng khán giả theo dõi, có khoảng 573.000 người theo dõi My Youth. Con số này thấp hơn rất nhiều so với Ngự Trù Của Bạo Chúa (3,865 triệu) hay Queen Mantis (1,446 triệu).

Những phát ngôn khiến Song Joong Ki đánh mất tình cảm từ công chúng

Có thể thấy, mắt chọn kịch bản không tốt là lý do lớn nhất khiến sự nghiệp của Song Joong Ki tụt dốc trong những năm gần đây. Thế nhưng bên cạnh đó, anh còn đánh mất tình cảm từ công chúng với các phát ngôn của mình.

Song Joong Ki hay nhắc đến gia đình và điều đó lại đang trở thành rào cản của anh.

Song Joong Ki từng chia sẻ anh rất ao ước được làm cha, dù cho việc đó có thể khiến công việc của bản thân bị ảnh hưởng khi hoạt động trong ngành điện ảnh, thậm chí là mất nhiều dự án. Dẫu vậy, ý kiến này của Song Joong Ki vấp phải phản hồi tiêu cực từ khán giả khi mà thực tế, đây là chuyện rất nhiều đồng nghiệp cũng phải trải qua và vẫn tiếp tục phát triển đầy mạnh mẽ.

Hay ngay trong đầu năm 2025, khi quảng bá cho bộ phim Bogota: City of the Lost, Song Joong Ki một lần nữa gây tranh cãi vì chia sẻ quá nhiều điều liên quan tới bà xã Katy Louise Saunders cũng như con của hai người. Tất nhiên điều này không có gì sai nếu Song Joong Ki nhắc đến họ một cách vừa phải, nhưng với nhiều người, có vẻ nam tài tử muốn dùng những câu chuyện đời tư để thu hút sự quan tâm của công chúng. Dẫu vậy với một bộ phim sở hữu chất lượng nội dung quá kém thuyết phục, mọi chiêu thức marketing đều là vô nghĩa.

Song Joong Ki đang rất cần một siêu phẩm thực sự bùng nổ để cứu vãn sự nghiệp đang lao dốc của mình.

Đối với bộ phim My Youth đang chiếu, bên cạnh việc nội dung thiếu nổi bật, việc Song Joong Ki hay nhắc đến vợ trên các phương tiện truyền thông cũng khiến trải nghiệm xem trở nên kém hấp dẫn hơn. Bởi lẽ đối với dòng phim ngôn tình, việc "đẩy thuyền" cho cặp đôi chính mong họ phim giả tình thật được xem là thú vui phổ biến của khán giả.

Ở thời điểm hiện tại, như đã đề cập, sự nghiệp của Song Joong Ki đang chạm đáy với 4 phim "flop" liên tiếp. Hơn bao giờ hết, Song Joong Ki cần phải tự cứu lấy chính mình bằng một siêu phẩm giống như những gì anh từng làm được với Vincenzo hay Cậu Út Nhà Tài Phiệt. Nếu không, một khi sự kiên nhẫn của khán giả trở nên cạn kiệt, ngôi sao hạng A Song Joong Ki có thể sẽ chỉ còn là quá khứ mà thôi.