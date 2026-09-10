Chỉ có 1 nghệ sĩ dự sự kiện của Hải Đăng Doo hậu scandal

Trước đó, khi sự kiện được công bố trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng đồn đoán về khả năng các Anh Trai và nghệ sĩ sẽ đến tham gia, chung vui cùng Hải Đăng Doo. Tuy nhiên, khi họp báo chính thức diễn ra, Anh Trai Đỗ Phú Quí là nghệ sĩ duy nhất có mặt tại sự kiện.

Tại họp báo, Đỗ Phú Quí cũng có những chia sẻ về mối quan hệ với Hải Đăng Doo. Anh cho biết cả hai cùng quản lý, tuy nhiên chưa quá thân thiết với nhau. Dù vậy, cả hai vẫn có nhiều dịp tâm sự và chia sẻ cùng nhau. Đỗ Phú Quí nhận xét Hải Đăng Doo là người có nhiều trăn trở và rất nghiêm túc với âm nhạc của mình. Anh cũng gửi lời chúc mừng Hải Đăng Doo đã chính thức ra mắt sản phẩm mới.

Cũng tại họp báo này, Hải Đăng Doo cũng có những chia sẻ về sản phẩm mới, đồng thời tiết lộ lý do lựa chọn tổ chức sự kiện giữa trung tâm thương mại. Nam ca sĩ cho biết khán giả đã chờ đợi anh rất lâu, vì vậy anh cần một buổi họp báo thật sự công khai và muốn được gặp lại khán giả một cách đường đường chính chính, công khai gặp lại những người đã luôn dõi theo mình.

Cùng với đó, Hải Đăng Doo cũng chia sẻ về những gì bản thân đã làm khi biến cố xảy ra. Anh cho biết đã trở về quê, dành thời gian ngồi viết nhạc, đồng thời nhiều kế hoạch cũng phải dừng lại, trong đó có những dự án như Tinh Hà Say Hi hay các kế hoạch hợp tác khác.

Hải Đăng Doo chia sẻ về bản thân sau biến cố, bỏ lỡ Tinh Hà Say Hi

Nam ca sĩ cho biết sau tất cả, anh rút ra một bài học lớn cho bản thân. Hải Đăng Doo nhận ra đôi khi mình đã quá vô tư với những gì xảy ra xung quanh. Vì muốn giữ một góc nhìn tích cực, muốn giữ những điều đẹp đẽ trong mắt mình nên có những lúc anh không kịp bảo vệ bản thân trước những chuyện đã diễn ra.

Đối với Hải Đăng Doo, đây là một bài học rất lớn. Anh cho rằng sau biến cố, bản thân cần trưởng thành hơn, biết cách bảo vệ những gì mình yêu quý một cách chắc chắn hơn trong tương lai.

Hải Đăng Doo chia sẻ về áp lực với sản phẩm mới

Khi được hỏi về áp lực khi ra mắt sản phẩm mới, Hải Đăng Doo cho biết hiện tại, khi hoàn thành bài hát, bản thân cảm thấy những tâm tư, cảm xúc muốn gửi gắm đều đã được đặt trọn vào sản phẩm. Với anh, bài hát lúc này không còn quá quan tâm đến việc khán giả sẽ hài lòng hay không, mà chỉ mong chờ những phản hồi sau khi mọi người nghe ca khúc.

Nam ca sĩ cũng đặt ra một câu hỏi cho chính mình rằng liệu khán giả có thể hiểu được nỗi lòng mà Hải Đăng Doo muốn gửi gắm trong Ngủ Đông hay không. Quan trọng hơn, anh mong mọi người có thể nhìn nhận ra sự trưởng thành của Hải Đăng Doo được thể hiện trong bài hát sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Với Hải Đăng Doo, lần trở lại này không chỉ đơn thuần là giới thiệu một sản phẩm âm nhạc mới MV Ngủ Đông - Hải Đăng Doo Tối 9/9, MV Ngủ Đông của Hải Đăng Doo chính thức được ra mắt, đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ với một sản phẩm âm nhạc mới. Ca khúc do Melyd K và Hải Đăng Doo đồng sáng tác, mang màu sắc Pop/R&B hiện đại, nhẹ nhàng.

Ngủ Đông kể về quá trình một người lựa chọn sự cô đơn tạm thời để chữa lành trái tim sau những tổn thương. Thay vì vội vàng bước vào cuộ sống mới, nhân vật trong bài hát chọn cách để cảm xúc “ngủ đông”, bình tâm và nhìn nhận lại những gì đã xảy ra. Đây cũng là khoảng lặng để anh học cách yêu bản thân, đối diện với những sai lầm và trưởng thành hơn.

Ngủ Đông kể về quá trình một người lựa chọn sự cô đơn tạm thời để chữa lành trái tim sau những tổn thương

Về âm nhạc, ca khúc được xây dựng trên nền Pop/R&B kết hợp với chất ballad, có tiết tấu chậm và cách xử lý nhẹ nhàng, chạm đến cảm xúc. Không quá bi lụy, phần giai điệu tạo nên không gian trầm tư, cô đơn nhưng vẫn giữ được sự hy vọng, phù hợp với câu chuyện về một người tạm lùi lại để chữa lành trước khi sẵn sàng cho một hành trình mới.

MV Ngủ Đông cũng được thực hiện theo hướng tối giản, tập trung chủ yếu vào cảm xúc của Hải Đăng Doo

Phần MV Ngủ Đông cũng được thực hiện theo hướng tối giản, tập trung chủ yếu vào cảm xúc của Hải Đăng Doo. Anh xuất hiện trong trạng thái suy tư, buồn bã, xoay quanh một không gian duy nhất cùng chiếc xe. Cách xây dựng này tạo cảm giác nhân vật đang mắc kẹt trong chính những dòng cảm xúc của mình, khi phải đối diện với những tổn thương và khoảng lặng sau một mối quan hệ.

Không có quá nhiều tình tiết hay bối cảnh phức tạp, MV lựa chọn cách kể chuyện trực diện, để hình ảnh và âm nhạc cùng dẫn dắt người xem đi qua một giai đoạn cô độc của nhân vật. Đến cuối cùng, Ngủ Đông vẫn hướng về tương lai với niềm hy vọng về một phiên bản tốt đẹp và vững vàng hơn của chính mình, dành cho “một người nào đó ở tương lai” khi bản thân đã thực sự sẵn sàng. Đây là lần trở lại chính thức của Hải Đăng Doo sau những ồn xào vào tháng 5 năm nay.