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Chỉ chưa đầy 30 phút đã có gần 2000 người thích thú với hành động của mẹ con Phương Oanh

Tú Linh
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Khoảnh khắc hai bé nghịch cát khiến dân mạng tan chảy

Mới đây, diễn viên Phương Oanh khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc bình yên trong chuyến nghỉ hè cùng hai con sinh đôi tại Đà Nẵng. Không cần những khung hình cầu kỳ, chỉ khoảnh khắc hai bé vô tư ngồi nghịch cát trên bãi biển cũng đủ khiến nhiều người cảm nhận được niềm hạnh phúc giản dị của nữ diễn viên.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, cặp song sinh xuất hiện với bộ đồ bơi xinh xắn, hào hứng khám phá bãi cát và say mê chơi đùa dưới sự quan sát của mẹ. Khung cảnh biển xanh, cát trắng cùng không khí thư thái tạo nên một kỳ nghỉ đúng nghĩa dành cho gia đình nhỏ.

Nguồn: Đỗ Phương Oanh

Điều khiến cư dân mạng chú ý nhất chính là diện mạo ngày càng xinh xắn, đáng yêu của hai nhóc tỳ. Dù còn nhỏ nhưng cả hai đã tỏ ra khá dạn dĩ, thích khám phá mọi thứ xung quanh. Những biểu cảm ngây thơ, tập trung xúc cát hay chăm chú nhìn sóng biển khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Chỉ mới ít phút chia sẻ nhưng phía dưới bài đăng, đông đảo người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi vẻ đáng yêu của hai bé. Nhiều ý kiến nhận xét cặp song sinh ngày càng cứng cáp, lanh lợi và sở hữu nhiều nét giống cả bố lẫn mẹ. Bên cạnh đó, không ít người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách Phương Oanh dành thời gian cho các con, ưu tiên những chuyến đi để cả gia đình cùng tận hưởng những khoảnh khắc gần gũi bên nhau.

Nguồn: Đỗ Phương Oanh

Sau khi đón hai con chào đời, Phương Oanh thường xuyên chia sẻ những lát cắt đời thường về hành trình làm mẹ. Thay vì phô trương, nữ diễn viên lựa chọn ghi lại những khoảnh khắc giản dị như cùng con đi dạo, vui chơi hay tận hưởng các chuyến du lịch gia đình. Chính sự mộc mạc ấy giúp mỗi bài đăng của cô luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Có lẽ, với bất kỳ bậc phụ huynh nào, hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều quá lớn lao. Chỉ cần nhìn con vô tư nghịch cát, cười giòn tan giữa nắng hè Đà Nẵng cũng đủ để lưu giữ một mùa hè đáng nhớ.

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