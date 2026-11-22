Thực ra, tôi không phản đối chuyện làm việc cho người thân.

Tôi từng nghĩ, đã trở thành người một nhà thì anh chị em bên chồng nên biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng sau một lần được chị chồng ngỏ lời mời về làm việc, tôi mới hiểu rằng tình thân đôi khi cũng cần có những nguyên tắc rõ ràng, nhất là khi liên quan đến tiền bạc và quyền lợi.

Tôi mới kết hôn được hơn 3 tháng và hiện vẫn sống cùng bố mẹ chồng. Trước khi cưới, tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân, nhưng vì môi trường không phù hợp nên sau Tết tôi xin nghỉ để tìm công việc mới. Trong thời gian chờ đợi, chị gái chồng bất ngờ đến nhà và đề nghị tôi về làm kế toán cho cửa hàng ăn uống của vợ chồng chị.

Nghe qua, tôi cũng thấy đây là một cơ hội khá phù hợp vì đúng chuyên môn, lại không phải mất thời gian tìm việc ở nơi xa. Tuy nhiên, điều khiến tôi khó chịu là chị không hề trao đổi riêng với tôi trước mà lại đưa chuyện này ra nói ngay trong bữa cơm gia đình, khi bố mẹ chồng đều có mặt.

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Mẹ chồng lập tức tỏ ra hào hứng. Bà cho rằng làm việc với người nhà sẽ thoải mái hơn bên ngoài, chị em có thể hỗ trợ nhau, có chuyện gì cũng dễ thông cảm. Bà còn nói mong các con biết đoàn kết, đùm bọc nhau để gia đình ngày càng gắn bó.

Thực ra, tôi không phản đối chuyện làm việc cho người thân. Nhưng trước đó, chị chồng từng vay tôi 15 triệu đồng với lý do cần tiền xoay xở gấp. Khi ấy tôi mới đi làm, phải hỏi mượn thêm bạn bè mới đủ đưa chị. Đến nay đã gần nửa năm, khoản tiền ấy vẫn chưa được nhắc lại, dù vợ chồng chị đang kinh doanh khá ổn định.

Chính vì vậy, tôi không muốn vì nể nang mà nhận lời ngay. Tôi nhìn chị rồi hỏi rất tự nhiên: “Nếu em sang làm thì công việc cụ thể gồm những gì, thời gian làm việc và ngày nghỉ thế nào hả chị?”. Chị chồng vui vẻ trả lời, nói rằng tôi chỉ cần theo dõi thu chi, kiểm tra hóa đơn và quản lý sổ sách.

Tôi tiếp tục hỏi mức lương thử việc, lương chính thức và thời điểm trả lương hằng tháng. Đến đây, chị bắt đầu ngập ngừng, nói rằng người nhà với nhau thì cứ làm rồi tính, không cần quá câu nệ chuyện tiền bạc.

Tôi vẫn nhẹ nhàng đáp rằng mình rất muốn hỗ trợ chị, nhưng đã đi làm thì cần thống nhất quyền lợi ngay từ đầu. Tôi còn hỏi thêm nếu phải làm ngoài giờ, cuối tuần hoặc phát sinh công việc đột xuất thì tiền công được tính ra sao. Chị chồng lúc này không còn hào hứng như ban đầu, còn mẹ chồng ngồi bên cạnh cũng tỏ vẻ không vui.

Cuối cùng, tôi nói nếu hai bên thống nhất được mức lương và trách nhiệm thì nên có hợp đồng rõ ràng. Tôi cũng nhắc khéo rằng công ty cũ khiến tôi nghỉ việc vì thường xuyên trả lương chậm, nên lần này tôi thực sự mong mọi thứ được minh bạch.

Sau hôm đó, chị chồng không nhắc lại chuyện tuyển tôi nữa. Khoảng hai tuần sau, tôi nghe nói cửa hàng đã tuyển được một nhân viên kế toán khác. Tôi cũng chẳng bất ngờ, bởi có lẽ chị chỉ muốn tìm một người thân quen để dễ nhờ vả hơn là một nhân viên được trả công đúng nghĩa.

May mắn là tôi đã tìm được công việc mới phù hợp. Chuyện cũ cũng giúp tôi hiểu rằng sự hòa thuận trong gia đình không có nghĩa là phải chấp nhận mọi yêu cầu chỉ vì người đưa ra là người thân. Tình cảm càng cần được trân trọng thì những thỏa thuận về tiền bạc, công sức và trách nhiệm càng phải rõ ràng. Biết giữ ranh giới không phải là sống tính toán, mà là cách để cả tình thân lẫn quyền lợi của mình không bị tổn thương.