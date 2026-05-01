Chỉ cần mỹ nhân này đóng phim 18+ thì cả thế giới phải chịu thua, sắc vóc ngọc ngà như dệt từ vạn ánh dương

Gần đây, dân tình đang bàn luận sôi nổi về một bộ phim truyền hình mới ra mắt từ nhà Apple TV, Margo's Got Money Troubles. Tác phẩm khai thác những khó khăn trong cuộc sống của một người sắp làm mẹ, loay hoay với bồn bề để tồn tại để rồi tạo ra những tình huống dở khóc dở cười. Ngoài ra, Margo's Got Money Troubles còn phản án thực trạng giới trẻ phụ thuộc quá nhiều vào OnlyFans, nền tảng thu phí chia sẻ nội dung người lớn, như cách Euphoria mùa 3 đã làm. Với cách tiếp cận dí dỏm đậm chất trào phúng, Margo's Got Money Troubles nhận được vô vàn lời khen ngợi, được chuyên trang Rotten Tomatoes chứng nhận "cà chua tươi" với 97% đánh giá tích cực.

Một trong những nhân tố làm nên thành công của bộ phim không thể không kể đến nữ chính Margo, do Elle Fanning thể hiện. Margo là cô gái 20 tuổi nuôi mộng trở thành nhà văn, nhưng phải bỏ dở chương trình cao đẳng giữa chừng. Sau khi bị vị giáo sư mình làm cho mang thai, cô tìm đến OnlyFans như một cách để tự nuôi sống bản thân và đứa con mới chào đời.

Từng được khán giả nhớ đến với hình tượng “công chúa Hollywood” dịu dàng và thanh tao, Elle nay khiến ai nấy phải ngỡ ngàng khi xuất hiện đầy táo bạo trong Margo's Got Money Troubles. Chỉ cần vài phân cảnh khoe thân khi quay nội dung 18+ OnlyFans, nữ diễn viên đã nhanh chóng viral nhờ thần thái quyến rũ khác hẳn hình ảnh ngoan hiền năm nào. Đây được xem là màn lột xác đáng chú ý nhất của Elle trong nhiều năm qua.

Sở hữu làn da trắng mịn như sứ, đường nét thanh tú và mái tóc vàng óng đặc trưng, Elle mang vẻ đẹp vừa mong manh vừa kiêu sa hiếm có ở Hollywood. Nhưng điều khiến khán giả bất ngờ hơn cả là vóc dáng ngày càng hoàn thiện của cô: thân hình mảnh mai nhưng săn chắc, bờ vai thanh thoát, đôi chân dài miên man cùng vòng 1 và vòng 3 nóng bỏng. Trong những tạo hình gợi cảm của phim, nữ diễn viên toát ra khí chất trưởng thành, tự tin và cuốn hút đến mức khó rời mắt.

Không còn chỉ là nàng thơ ngây ngô của những năm đầu sự nghiệp, Elle giờ đây bước vào giai đoạn mới: bốc lửa hơn, khiêu gợi hơn và biết cách khai thác tối đa lợi thế nhan sắc lẫn hình thể. Khi một mỹ nhân vốn gắn với vẻ đẹp thuần khiết bất ngờ bung nở nét đẹp gợi cảm, sức hút họ tạo ra luôn đặc biệt hơn bất kỳ ai khác.

Một số bình luận của netizen:

- Elle ngoài đời nhan sắc như dệt từ vạn ánh dương, như nhân vật Aurora vậy.

- Trời ơi, sao cổ táo bạo quá vậy.

- Tui chưa bao giờ để ý body cổ vì bình thường cổ cũng hay kín đáo, mà giờ phải sốc luôn ý.

- Vòng 3 tui hằng ao ước, tập mãi mà chẳng to tròn như cổ được.

- Elle Fanning đóng cảnh 18+ là thần rồi.

Nói thêm về Margo’s Got Money Troubles, quyết định sinh con khiến Margo rơi vào cảnh chật vật tài chính khi vừa phải chăm con nhỏ, vừa lo tiền thuê nhà và sinh hoạt phí. Không còn nhiều lựa chọn, cô tìm đến nền tảng OnlyFans và bất ngờ phát hiện thị trường ngách dành cho những nội dung mang màu sắc khoa học viễn tưởng, từ đó dần kiếm được thu nhập để tự cứu lấy cuộc sống.

Song song với hành trình mưu sinh của Margo là những rối ren trong gia đình nhiều thế hệ. Mẹ cô, Shyanne (Michelle Pfeiffer), cũng từng mang thai khi còn trẻ và vẫn day dứt với quá khứ cùng Jinx (Nick Offerman), cha của Margo, một cựu đô vật nay quay lại sau quãng thời gian cai nghiện. Sự tái xuất của Jinx khiến những tổn thương cũ bị khơi lại, đồng thời buộc cả gia đình đối diện với trách nhiệm, tha thứ và cách gắn kết lại sau nhiều năm tan vỡ. Giữa vô số biến cố, phim khắc họa hành trình trưởng thành của một cô gái trẻ khi vừa học cách làm mẹ, vừa học cách đứng vững bằng chính lựa chọn của mình.