Có những người đi đâu cũng thuận lợi, làm gì cũng có người giúp, tưởng như “số đỏ”. Ngược lại, có người luôn than mình kém may, chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn. Quan sát kỹ sẽ thấy, khác biệt không nằm ở xuất phát điểm, mà nằm ở cách họ đối diện với cuộc đời. Tính cách tạo nên thái độ, thái độ dẫn lối hành động, và hành động quyết định kết quả. Khi mọi chuyện đang bủa vây, người khác vẫn bình thản bước qua, còn mình thì chật vật, có lẽ đã đến lúc ta thử thay đổi một vài điều trong chính mình. Bốn điều dưới đây nghe giản dị, nhưng nếu kiên trì thực hành, lợi ích nhận về không hề nhỏ.

1. Giữ một tấm lòng thiện lương

Đây không phải lời khuyên sáo rỗng. Từ xưa người ta đã tin rằng khi một ý niệm thiện lành khởi lên, dù phúc chưa tới ngay nhưng tai ương đã lùi xa. Lòng tốt giống như một hạt giống, gieo ở đâu cũng có khả năng nảy mầm, chỉ là sớm hay muộn.

Bạn giúp ai đó một việc nhỏ, có thể chỉ là chỉ đường, chia sẻ cơ hội, hay nói một câu động viên đúng lúc. Khi làm, bạn không nghĩ đến chuyện sẽ được đáp lại. Nhưng cuộc đời vốn có cách vận hành riêng, những điều tử tế bạn trao đi thường quay về theo cách không ngờ tới. Có khi là một lời giới thiệu công việc, một sự nâng đỡ lúc khó khăn, hay đơn giản là một mối quan hệ chân thành giữa đời nhiều toan tính.

Đừng tiếc sự tử tế của mình. Với người, với việc, thậm chí với đồ vật, hãy giữ thái độ trân trọng. Nói lời dễ nghe, làm điều nên làm, suy nghĩ theo hướng tích cực. Lâu dần, bạn sẽ thấy xung quanh mình hình thành một “trường khí” nhẹ nhàng, thoải mái. Ở trong môi trường ấy, cơ hội cũng dễ tìm đến hơn.

2. Học cách bao dung

Mỗi người sinh ra là một cá thể độc lập. Không ai có nghĩa vụ phải hiểu hết ta, cũng như ta không thể ép mình thấu suốt tất cả người khác. Trong đời sẽ có những lúc ta không biết nói gì, có những mâu thuẫn chẳng thể phân định trắng đen rõ ràng.

Nếu cứ luôn muốn hơn thua, phản ứng gay gắt khi bị tổn thương, kết cục thường là cả hai cùng mệt mỏi. Lùi một bước đôi khi không phải yếu đuối, mà là để giữ gìn một mối quan hệ hoặc đơn giản là giữ bình yên cho chính mình. Khi ta học được cách đặt mình vào vị trí của người khác, nhiều chuyện vốn gay gắt bỗng trở nên nhẹ đi.

Bao dung không có nghĩa là chấp nhận mọi sai trái. Đó là lựa chọn không để oán giận bào mòn tâm trí. Giữ trong lòng quá nhiều bực tức giống như tự mang đá trong tim, đi đâu cũng nặng nề. Buông xuống được, lòng sẽ nhẹ, mà khi lòng nhẹ thì cách giải quyết vấn đề cũng sáng suốt hơn. May mắn đôi khi chỉ là hệ quả của sự sáng suốt đó.

3. Hiếu thảo với cha mẹ

Ta có mặt trên đời này nhờ công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Dù sau này đi xa đến đâu, thành công thế nào, thì mái nhà có cha mẹ vẫn là nơi neo giữ an toàn nhất.

Hiếu thảo không chỉ là chu cấp tiền bạc. Điều cha mẹ cần nhiều khi chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm, vài câu chuyện đời thường, hay sự hiện diện của con cháu trong những ngày lễ. Giữa nhịp sống bận rộn, ta sẵn sàng dành thời gian cho công việc, cho bạn bè, cho những chuyến đi xa, nhưng lại dễ quên mất việc về nhà ăn bữa cơm cùng bố mẹ.

Nhà có người già là có phúc. Chăm sóc tốt “gia tài” ấy, tự nhiên lòng mình cũng an ổn hơn. Khi gia đình êm ấm, ta có thêm hậu phương vững chắc để bước ra ngoài. Nhiều người thành đạt thừa nhận, động lực lớn nhất của họ chính là nụ cười và sự an yên của cha mẹ. Một khi trong lòng không còn day dứt, con đường phía trước cũng rộng mở hơn.

4. Biết quan tâm chính mình

Mỗi người đều là biên kịch, đạo diễn và diễn viên chính của cuộc đời mình. Vai trò quan trọng như thế, cớ gì ta lại lơ là? Quan tâm bản thân không phải ích kỷ, mà là trách nhiệm.

Ta thường lo cho vận mệnh, tài chính, sự nghiệp, tình cảm, nhưng lại ít khi dừng lại để lắng nghe chính mình. Cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng, tâm trạng bất ổn nhưng mặc kệ. Đến khi mọi thứ vượt quá giới hạn, ta mới cuống cuồng tìm cách giải quyết.

Nếu chịu khó quan sát những thay đổi nhỏ trong cuộc sống, ta sẽ kịp thời điều chỉnh. Biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi; biết lúc nào cần nghỉ ngơi, lúc nào nên nỗ lực thêm. Sự chủ động ấy giúp ta tránh được nhiều rủi ro không đáng có và tận dụng tốt hơn những cơ hội xuất hiện.

Quan tâm mình còn là học hỏi, trau dồi, mở rộng tầm nhìn. Khi nội lực mạnh lên, ta tự tin hơn trước biến động. Và khi tâm thế vững vàng, may mắn đến cũng dễ nắm bắt, khó khăn tới cũng không quá chao đảo.

Bốn điều trên không cao siêu, cũng chẳng phải bí quyết bí ẩn. Chỉ là những lựa chọn nhỏ trong cách sống mỗi ngày: Giữ lòng thiện, học bao dung, hiếu kính mẹ cha và không quên chăm sóc bản thân. Đừng xem nhẹ bất cứ điều nào, vì mỗi điều đều có thể âm thầm thay đổi quỹ đạo cuộc đời bạn.

Người xưa nói số mệnh do trời định, nhưng đời người lại nằm trong tay chính mình. Khi bạn thay đổi suy nghĩ và hành động, vận may có thể chưa đến ngay lập tức, nhưng chắc chắn bạn đang tiến gần hơn tới một cuộc sống an hòa và đủ đầy. Và biết đâu, một ngày nào đó nhìn lại, bạn sẽ nhận ra: hóa ra may mắn chưa từng rời xa, chỉ chờ ta mở cửa đón vào.