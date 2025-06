Chỉ cần 2 phút, Trấn Thành dí Bích Phương - Tăng Duy Tân khai chuyện hẹn hò, cả dàn Em Xinh ai cũng biết!

Mới đây, highlight tập 4 Em Xinh Say Hi lên sóng và thu hút sự bàn tán của khán giả. Gây chú ý nhất chính là khoảnh khắc chung giữa Tăng Duy Tân và Bích Phương. Theo như diễn biến tập 3, Tăng Duy Tân là 1 trong 2 nghệ sĩ khách mời hỗ trợ cho team Bích Phương ở Livestage 2. Vì lý do cá nhân nên Tăng Duy Tân không tham gia ghi hình ở tập 3. Thế nên khi thấy nam ca sĩ xuất hiện, MC Trấn Thành liền giới thiệu và không quên... dí kèm Bích Phương.

Theo đó, Trấn Thành hỏi cảm xúc của Tăng Duy Tân khi tham gia Em Xinh Say Hi. Nam ca sĩ chia sẻ thấy vừa mới mẻ vừa háo hức khi đứng chung với 4 cô gái xinh đẹp. Bắt được tín hiệu, Trấn Thành liền "thả câu" Tăng Duy Tân: "Em nghĩ như thế nào về các Em Xinh trong đội, đặc biệt là Bích Phương?". Khi Trấn Thành vừa hỏi xong, Tăng Duy Tân liền có nụ cười ngượng ngùng, trong khi đó tất cả khách mời lẫn Em Xinh còn lại đều hú hét theo.

Sau một hồi, Tăng Duy Tân chia sẻ: "Nếu được chọn lại thì em vẫn sẽ chọn 4 cô gái này, đặc biệt là em cảm thấy may mắn khi vào đội của Phương". Câu trả lời này khiến không khí trong phòng thêm bùng nổ, còn Bích Phương thì xác nhận luôn mình đang khá ngượng.

Trấn Thành dí Tăng Duy Tân và Bích Phương đến cùng

Bật hết công suất để hỏi, Trấn Thành tiếp tục dí Tăng Duy Tân, khi thì hỏi: "Tại sao em may mắn khi vào Phương?", rồi đến câu: "Em và Phương từng làm gì trước đó?". Cảm thấy tình hình không ổn, Bích Phương liền đứng ra giải vây khi tiết lộ cả hai đã từng hợp tác trong âm nhạc. Lúc này, Trấn Thành liền bắt lấy Bích Phương, chất vấn tại sao nữ ca sĩ phải đứng ra giải thích. Giọng ca Bùa Yêu vừa ấp úng vừa ẩn ý trả lời: "Em sợ không kịp, nhỡ có gì ra thì em nói trước cho nhanh".

Không chỉ Trấn Thành, Phương Ly cũng góp công khui Bích Phương và Tăng Duy Tân. Phương Ly hỏi Tăng Duy Tân tại sao cả hai cũng từng làm việc trước đó nhưng không chọn đội Phương Ly mà lại vào đội Bích Phương. Tăng Duy Tân nghe vậy liền giải thích do số phận quyết định, còn Bích Phương quay sang Phương Ly nói lớn: "Do chị bốc được mà, em đâu có được".

Màn tương tác của Tăng Duy Tân và Bích Phương khiến mọi người vô cùng thích thú. Nhưng qua đó khán giả cũng đủ hiểu sự ngượng ngùng và những lần giải thích cứu nhau của Bích Phương và Tăng Duy Tân là vì đâu. Dưới đoạn clip, cư dân mạng bàn tán rôm rả, nhiều người hài hước bình luận "cả showbiz đã biết Tăng Duy Tân và Bích Phương hẹn hò". Một số netizen còn phát hiện ra, trong cách xưng hộ của Tăng Duy Tân, dù nhỏ tuổi hơn nhưng nam ca sĩ không gọi Bích Phương là "chị". Từ đó, mối quan hệ giữa bộ đôi này đã rõ như ban ngày.

Bích Phương và Tăng Duy Tân liên tục "phòng thủ" trước loạt câu hỏi khó của Trấn Thành

Từ loạt hint đồ đôi, bị soi dắt về ra mắt cho đến lần bị bắt gặp du lịch, tất cả như bằng chứng quá rõ ràng cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân. Dù để lộ nhiều hint đáng ngờ nhưng cả hai đều chưa lần nào chính thức thừa nhận tình cảm. Nhưng sau màn đu trend xếp hạng "top 1 trong lòng" của Tăng Duy Tân vừa qua, nghi vấn yêu đương của cặp đôi đã rõ mồn một.

Câu chuyện bắt đầu từ một clip đu trend của Tăng Duy Tân, trong đó nam ca sĩ xếp hạng các Em Xinh theo thứ tự yêu thích. Nhân vật đầu tiên xuất hiện trong vòng random là Bích Phương. Tăng Duy Tân vừa thấy đàn chị đã nở nụ cười rõ tươi, rồi nhẹ nhàng kéo hình ảnh của cô lên hạng cao nhất và... dĩ nhiên không có sau đó nữa.

Sau khi tìm được top 1 trong lòng, Tăng Duy Tân nhanh chóng kết thúc video, chẳng buồn xếp hạng thêm ai, kèm dòng caption lấp lửng: "Bận quá không bấm hết 30 người được". Dân mạng đọc đến đây ai cũng thầm hiểu, mục tiêu đu trend cũng chỉ là tìm Bích Phương, nên khi người kia xuất hiện đầu tiên thì Tăng Duy Tân cũng xong nhiệm vụ.

Tăng Duy Tân lộ liễu công khai tình cảm dành cho Bích Phương

Thông tin cả hai hẹn hò rộ lên từ hồi tháng 2 năm 2024. Theo đó, cư dân mạng soi được nhiều bằng chứng cho thấy Tăng Duy Tân và Bích Phương sở hữu kha khá đồ đôi với nhau. Từ áo quần, cà vạt đến phụ kiện mà cả hai sử dụng có sự tương đồng khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ.

Đáng chú ý, netizen còn "đào" lại đoạn clip Tăng Duy Tân lái xe mô tô hồi tháng 4/2023. Và trùng hợp thay, trên trang cá nhân của bố Bích Phương, ông cũng từng check-in với chiếc mô tô có kiểu dáng tương tự. Bên dưới bài đăng của bố Bích Phương, khi có người quen hỏi có phải xe của con rể không thì ông trả lời "hỏi khó, bỏ qua".

Việc Tăng Duy Tân và bố Bích Phương có xe giống nhau không phải chuyện đặc biệt, nhưng cộng thêm những hint xịn xò khác thì cư dân mạng có cơ sở để đặt nghi vấn Bích Phương và Tăng Duy Tân hẹn hò, thậm chí đàng trai cũng đã ra mắt nhà gái.