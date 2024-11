Chi 650 triệu đi du lịch Nam Cực, đôi vợ chồng ngỡ ngàng khi bị yêu cầu tách phòng và ngủ cùng người lạ

Câu chuyện dở khóc dở cười này bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, khi một cặp vợ chồng sống tại Thượng Hải (Trung Quốc) đặt mua tour du lịch Nam Cực trên nền tảng thương mại điện tử Fei Zhu của tập đoàn Alibaba.

Do hạn mức thanh toán, hai vợ chồng đã đặt vé riêng biệt, mỗi người chi trả một nửa, hai vé có tổng số tiền lên tới 190.000 tệ (khoảng 650 triệu đồng).

Ảnh minh họa

Đến tháng 8/2024, chị Chu đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của tour du lịch để cung cấp giấy đăng ký kết hôn và khẳng định hai người đi cùng nhau.

Vốn cho rằng cặp đôi sẽ có một trải nghiệm đặc biệt với chuyến đi trong mơ thì sự cố đã xảy ra ngay trước khi khởi hành vài ngày.

Cuối tháng 10/2024, vợ chồng chị Chu tá hỏa khi được thông báo rằng hai vợ chồng bị chia sang hai phòng khác nhau. Thậm chí, họ còn phải ngủ cùng với người lạ. Nguyên nhân được phía chăm sóc khách hàng đưa ra là do lúc đặt phòng, chị Chu chỉ nói "hai người đi cùng nhau" chứ không nói rõ "hai người ở cùng nhau". Hơn nữa, do hai vợ chồng chị Chu mua vé đơn từ đầu, do đó phòng của họ đã được xác nhận từ tháng 11 năm ngoái và việc phân bổ phòng cũng đã hoàn tất từ rất sớm.

Du lịch Nam Cực đang thu hút nhiều du khách trên thế giới. (Ảnh minh họa: Internet)

Về phía vợ chồng chị Chu, chuyến đi Nam Cực kéo dài hai tuần trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, việc phải ngủ chung với người lạ khiến hai vợ chồng không còn muốn đi nữa. Tuy nhiên, lúc này việc hủy tour là không thể do đã quá hạn. Phía chị Tiểu Chu đã yêu cầu đổi phòng nhưng hiện tại đã bị từ chối với lý do tàu đã kín chỗ.

Vụ việc này hiện đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Phía chăm sóc khách hàng của Fei Zhu vẫn chưa có thêm phản hồi nào sau khi từ chối đổi phòng cho vợ chồng chị Chu.

Những năm gần đây, nhiều hãng du lịch cung cấp trải nghiệm khám phá và thám hiểm Nam Cực bằng những con tàu sang trọng với nhiều dịch vụ xa hoa. Theo Hiệp hội các công ty lữ hành Nam Cực quốc tế cho biết, lượng khách đến Nam Cực vào năm 2017 chỉ có khoảng 7.000 khách. Cho tới năm nay - 2024, con số này đã vượt 43.000 lượt, tăng hơn 500%.

Tuy nhiên, lượt khách du lịch tăng nhanh chóng tại Nam Cực cũng khiến nhiều chuyên gia phải lên tiếng cảnh báo về tác động môi trường.

Ngoài ra, vì để đảm bảo giảm thiểu tối đa việc ảnh hưởng tới môi trường, nhiều quốc gia đã ký Hiệp ước Nam Cực, trong đó nêu rõ việc không được xây dựng các công trình để phục vụ mục đích du lịch. Do đó, sẽ không có khách sạn nào ở Nam Cực, khách nghỉ ngơi chủ yếu tại tàu. Nếu muốn khám phá và đặt chân xuống Nam Cực, du khách cần tuân thủ nghiêm ngặt theo yêu cầu của lữ hành.