Chỉ 5 từ " “Ai cơ ạ? Xin lỗi?”, con gái tỷ phú này đã "tố cáo" mối quan hệ với cha mình: Khi tiền nhiều cũng bất lực!

Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra trong gia đình họ. Nhưng câu chuyện ấy lại khiến nhiều bậc cha mẹ bình thường phải giật mình.

Nếu một ngày nào đó Elon Musk thực sự trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản hơn 1.000 tỷ USD như nhiều dự báo, đó chắc chắn sẽ là một cột mốc lịch sử. Ông đã xây dựng Tesla, SpaceX, Neuralink, xAI, tạo ra những công ty làm thay đổi cả ngành công nghiệp và được xem là một trong những bộ óc có ảnh hưởng nhất thế kỷ 21.

Nhưng giữa những con số khổng lồ ấy, có một sự thật khiến nhiều người suy nghĩ. Người đàn ông có thể đưa tên lửa vào không gian, có thể thay đổi tương lai của trí tuệ nhân tạo, lại không thể giữ được mối quan hệ với chính con mình.

Dù luôn được khen khéo dạy con nhưng với riêng con gái chuyển giới Vivian Jenna Wilson, Elon Musk vẫn không thể tạo được sợi dây kết nối. Không chỉ đổi tên, đổi họ mà còn công khai tuyên bố không muốn duy trì bất kỳ mối quan hệ nào với cha. Trong hồ sơ gửi tòa án, cô viết rõ rằng mình không còn muốn liên hệ với Elon Musk dưới bất kỳ hình thức nào.

Vivian Jenna Wilson

Mới đây, Vivian trở thành tâm điểm chú ý sau phản ứng lạnh nhạt khi được hỏi về cha tại một sự kiện thời trang ở Tây Ban Nha.Sự việc xảy ra khi Vivian tham dự một sự kiện của thương hiệu thời trang Desigual Vintage tại Ibiza. Trong lúc trò chuyện với truyền thông, cô bất ngờ nhận được câu hỏi: “Cha cô là người tuyệt vời nhất, đúng không?”.

Có phần ngạc nhiên trước câu hỏi, Vivian đáp lại: “Ai cơ ạ? Xin lỗi?”. Khi phóng viên nhắc lại lần nữa, cô chỉ nói ngắn gọn: “Được rồi” trước khi quay lưng rời đi, kết thúc cuộc phỏng vấn.

Đó có lẽ là một trong những phản ứng đau lòng nhất mà một người cha có thể nhìn thấy.

Cảm giác cô đơn vì thiếu vắng cha

Điều gì khiến khoảng cách giữa cha mẹ và con cái có thể lớn đến mức tiền bạc, quyền lực hay danh tiếng cũng không thể bắc cầu nối lại?

Trong các cuộc phỏng vấn, Vivian nhiều lần nhắc đến cảm giác cô đơn khi lớn lên. Cô nói cha mình chỉ xuất hiện trong một phần rất nhỏ của tuổi thơ. Những lần gặp gỡ không mang lại cảm giác được thấu hiểu mà ngược lại khiến cô cảm thấy bị phán xét.

Vivian mô tả việc lớn lên trong gia đình của một trong những người giàu nhất hành tinh là trải nghiệm “kỳ lạ” và đôi khi “cô độc”. Theo cô, sự nổi tiếng đi kèm với những áp lực mà không phải ai cũng nhìn thấy. Vivian cũng bày tỏ sự không đồng tình với một số phát ngôn và quan điểm của cha liên quan đến cộng đồng người chuyển giới. Đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến khoảng cách giữa hai cha con ngày càng lớn.

Trong khi đó, Elon Musk từng đề cập đến việc con gái chuyển giới trong một số cuộc phỏng vấn và bài đăng trên mạng xã hội. Những phát biểu của ông cũng nhiều lần gây tranh cãi và nhận về các ý kiến trái chiều từ công chúng.

Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra trong gia đình họ. Nhưng câu chuyện ấy lại khiến nhiều bậc cha mẹ bình thường phải giật mình.

Bởi đôi khi chúng ta vẫn đang tin rằng mình nỗ lực kiếm tiền là vì con nhưng có một nhu cầu khác của trẻ em thường bị bỏ quên: nhu cầu được lắng nghe, được chấp nhận và được kết nối.

Trong giáo dục gia đình, nhiều chuyên gia tâm lý từng chỉ ra rằng thứ trẻ cần nhất không phải là một người cha hoàn hảo hay một người mẹ hoàn hảo. Điều trẻ cần là cảm giác an toàn khi được là chính mình. Đó là lý do có những gia đình không giàu có nhưng con cái luôn muốn trở về. Cũng có những gia đình sở hữu mọi thứ mà nhiều người mơ ước, nhưng giữa các thành viên lại tồn tại khoảng cách hàng nghìn cây số về mặt cảm xúc.

Câu chuyện của Elon Musk một lần nữa nhắc chúng ta rằng thành công ngoài xã hội và thành công trong gia đình là hai bài kiểm tra hoàn toàn khác nhau. Một người có thể rất giỏi xây dựng doanh nghiệp, nhưng chưa chắc đã giỏi xây dựng một mối quan hệ. Có thể rất xuất sắc trong việc quản lý hàng chục nghìn nhân viên, nhưng lại lúng túng trước những tổn thương của con mình.

Và điều đau lòng nhất là những khoảng cách trong gia đình thường không xuất hiện trong một ngày. Chúng được tạo nên từ rất nhiều lần bỏ lỡ, rất nhiều cuộc trò chuyện dang dở, rất nhiều cảm xúc không được gọi tên. Đến khi nhận ra thì đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành, có cuộc sống riêng và không còn muốn quay lại nữa.

Elon Musk có thể là người giàu nhất thế giới.

Nhưng câu chuyện với Vivian cho thấy một điều mà mọi bậc phụ huynh đều cần suy ngẫm: tiền bạc có thể mua cho con rất nhiều thứ, nhưng không thể thay thế những năm tháng đồng hành, lắng nghe và kết nối.