Chỉ 3 giây cởi áo trên sân khấu, Phương Ly đã được "phong thần"

Tập 7 Em Xinh Say Hi vừa qua mở ra vòng Live Stage 3, nơi 24 thí sinh được chia thành 6 đội, mỗi đội gồm 4 thành viên. Dựa trên bài hát mà từng nhóm lựa chọn, các đội sẽ được ghép thành 2 liên quân thi đấu đối kháng. Mỗi liên quân gồm 3 đội, và sau khi các màn trình diễn kết thúc, mỗi liên quân sẽ chọn ra đại diện bước vào vòng dance battle - 1 sân chơi mà các Em Xinh phải tận dụng kỹ năng vũ đạo để giành số điểm mang tính quyết định.

Em Xinh Say Hi tập 7 vừa lên sóng đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả

Liên quân 1 quy tụ ba đội trưởng: Phương Ly, 52Hz và Orange. Sau phần bốc thăm thứ tự biểu diễn, ba đội đã lần lượt xuất hiện theo trình tự: So Đậm (đội Phương Ly), I'll Be There (đội Orange) và Quả Chín Quá (đội 52Hz). Liên quân 2 gồm các đội trưởng Tiên Tiên, Miu Lê và Mỹ Mỹ. Không bốc thăm ngẫu nhiên như liên quân trước, đội hình này quyết định thống nhất thứ tự thi đấu thông qua trao đổi chiến thuật, ra sân theo trình tự: Lời Thật Lòng Khi Say (đội Miu Lê), Em Không Có Ưa (đội Tiên Tiên) và Not My Fault (đội Mỹ Mỹ).

Em Không Có Ưa - Tiên Tiên, Bảo Anh, Saabirose, Ánh Sáng AZA

Bên cạnh những tiết mục được đầu tư kỳ công và chỉn chu, đoạn teaser nhá hàng tập 8 cũng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên MXH. Vì là đội chiến thắng đầu tiên trong Live Stage 3, So Đậm tiến cử Phương Ly sẽ đại diện bước dance battle, mở màn cho sàn đấu vũ đạo được dân tình "hóng" cực mạnh.

Đứng trên sân khấu, Phương Ly nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng lông đỏ rực, để lộ ra bộ outfit tone-sur-tone vô cùng bắt mắt. Nữ ca sĩ "hoạ mặt" đậm đà, khoe visual sắc bén và quyến rũ. Cách Phương Ly sải bước tự tin, toát ra khí chất ngời ngời khiến khán giả tại trường quay hú hét không ngừng. Đến hội Em Xinh ngồi xung quanh cũng phải "há hốc" miệng trước sắc vóc U40 của giọng ca Missing You.

3 giây "biến hình" của Phương Ly khiến fan ná thở

Nhìn vào chiếc váy ngắn được cut-out tinh tế, một số người hâm mộ đoán rằng Phương Ly sẽ mang đến 1 tiết mục dance sport. Đây là bộ môn được đánh giá là rất khó, đặc biệt yêu cầu nhiều năm rèn luyện để có thể di chuyển mượt mà, thực hiện những động tác đòi hỏi thể lực và sức bền cao. Vì thế, những gì Phương Ly sẽ thể hiện nhận được sự kỳ vọng của đông đảo người xem.

Netizen không chỉ trầm trồ mà còn tỏ vẻ ghen tỵ trước visual trẻ trung, xinh đẹp như bị thời gian bỏ quên của Phương Ly. Họ khen cô nàng rất hợp với màu đỏ, tạo hình lần này xứng đáng "phong thần".

Trong tập 7, Đội của Phương Ly, bao gồm Vũ Thảo My, Châu Bùi và Muộii, là nhóm "mở bát" cho vòng thi của Liên quân 1. Với lựa chọn ca khúc So Đậm, nhóm đã mang đến một sân khấu mang tính ẩn dụ, hóa thân thành những "con bướm thoát kén" - biểu trưng cho người phụ nữ sau tổn thương vẫn có thể vươn mình mạnh mẽ, bay ra thế giới với đôi cánh rực rỡ.

So Đậm - Phương Ly, Vũ Thảo My, Muộii, Châu Bùi

Không chỉ thu hút bởi vũ đạo đẹp mắt và phần dàn dựng chỉn chu, tiết mục của nhóm Phương Ly còn khiến khán giả tại trường quay xúc động khi Vũ Thảo My trình diễn trên chiếc xe lăn. Dù gặp chấn thương dây chằng, nữ ca sĩ vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Cô biến điều tưởng chừng là bất lợi thành điểm nhấn nổi bật, khiến phần trình trở nên cảm động và truyền cảm hứng hơn.

Vũ Thảo My phải ngồi xe lăn ngay sau khi tiết mục kết thúc

Thay vì ngồi hát, cô đã cố chịu đau để hoàn thành tiết mục

Trước đó cô phải vào viện cấp cứu sau khi bị rách dây chằng trong lúc tập luyện

Ngay sau màn chào sân đầy cảm xúc từ So Đậm, đội của Miu Lê, bao gồm Bích Phương, Juky San và Quỳnh Anh Shyn đã có màn đáp trả không kém phần máu lửa với ca khúc Lời Thật Lòng Khi Say. 4 cô gái hóa thân thành những nữ võ sĩ quyến rũ, pha trộn giữa sự uyển chuyển và sức mạnh. Mở đầu bằng men say cuồng nhiệt, tiết mục nhanh chóng chuyển biến thành một lời tỏ tình, đúng với tinh thần của một thế hệ phụ nữ không ngại nói lên tiếng lòng mình.

Lời Thật Lòng Khi Say - Miu Lê, Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Juky San

Sau 2 màn trình diễn, team Phương Ly giành chiến thắng với số phiếu dẫn trước team Miu Lê 12 phiếu. Với 400 điểm mang về, Liên Quân 1 đang có lợi thế lớn trước khi bước vào vòng loại.