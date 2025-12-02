Chỉ 3 bước biến loại lá "cho không ai lấy" thành mặt hàng hot, người dân thu trăm triệu/năm

Đó chính là lá ổi.

Làm giàu từ lá ổi

Ở nhiều vườn ổi, lá thường rụng đầy gốc hoặc bị cắt bỏ khi chăm sóc cây, được coi là thứ vô giá trị. Thế nhưng, từ loại lá tưởng chừng bỏ đi, nhiều nông dân đã tạo ra nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đồng thời góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Lá ổi từ lâu đã được dân gian sử dụng như một vị thuốc hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh. Nghiên cứu hiện đại cho thấy, lá ổi chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe, bao gồm flavonoid, polyphenol, tanin, vitamin và khoáng chất. Các flavonoid như quercetin, kaempferol cùng polyphenol là chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa gốc tự do, hạn chế tổn thương tế bào và tăng cường hệ miễn dịch.

Tanin trong lá ổi có khả năng làm se niêm mạc ruột, hỗ trợ điều trị tiêu chảy và ức chế vi khuẩn gây hại. Đồng thời, vitamin C, vitamin B, kali, magie và canxi giúp nâng cao sức đề kháng, chống viêm, còn các hợp chất nhựa, carotenoid cùng hoạt chất kháng khuẩn – kháng viêm góp phần cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa và tim mạch.

Trà lá ổi.

Nhận thấy tiềm năng từ nguồn nguyên liệu sẵn có và giá trị sức khỏe của lá ổi, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1989, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) đã chuyển hướng hoạt động của Hợp tác xã Thương mại và Chế biến Nông lâm sản Yên Bái, tận thu lá ổi để chế biến thành sản phẩm kinh tế - là trà lá ổi, tạo việc làm cho người dân địa phương.

Trong hai năm qua, trà lá ổi của HTX dần được người tiêu dùng biết đến và ưa chuộng, đồng thời mở ra hướng phát triển nông sản bền vững ngay trên quê hương – theo thông tin trên Báo Tiền Phong.

Quy trình sản xuất tại HTX được thực hiện nghiêm ngặt qua: (1) Lá ổi được thu từ các vườn địa phương, chọn lọc kỹ lưỡng, chỉ sử dụng lá non, tươi, không nấm bệnh, không vết sâu. (2) Sau khi rửa sạch, lá trải đều trên khay rồi đưa vào máy sấy lạnh trong 48 tiếng. Phương pháp này giúp giữ nguyên dưỡng chất vốn có. (3) Lá được sao khô, nghiền nát và đóng vào túi lọc.

Một số sản phẩm còn kết hợp với cỏ ngọt, tạo hương vị thơm ngon, hỗ trợ những người mắc tiểu đường, mỡ máu, cải thiện tiêu hóa và phòng ngừa nguy cơ đột quỵ.

Cùng với mô hình của HTX Yên Bái, chị Đỗ Thị Thanh Thúy (Đà Nẵng) cũng tận dụng lá ổi thải ra từ việc cắt tỉa cành để sản xuất trà. Sản phẩm kết hợp lá dứa, giảo cổ lam, táo đỏ và kỷ tử tạo hương vị hài hòa, ngọt thơm nhưng vẫn giữ được vị chát đặc trưng của lá ổi. Năm 2024, chị Thúy xuất bán 1.300 sản phẩm, đạt doanh thu hơn 100 triệu đồng, lợi nhuận khoảng 40% sau chi phí, chứng minh rằng những lá tưởng bỏ đi hoàn toàn có thể trở thành nguồn thu bền vững – Thông tin trên Báo Dân Trí.

Lá ổi không chỉ là dược liệu quý, mà còn mở ra cơ hội khởi nghiệp xanh, gắn với phát triển kinh tế địa phương. Việc tận dụng nguyên liệu sẵn có, kết hợp công nghệ chế biến hiện đại và hướng tới sản phẩm an toàn, sạch sẽ đã giúp trà lá ổi trở thành mô hình nông sản bền vững, vừa nâng cao sức khỏe người tiêu dùng, vừa tạo thu nhập ổn định cho cộng đồng nông dân.