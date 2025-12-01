2 loài hoa vừa thanh lọc không khí, vừa hút tài lộc: Tết này không thể thiếu trong nhà

Trong số đó, hoa mai và hoa cúc không chỉ là biểu tượng văn hóa của Tết Việt, mà còn là hai loài hoa mang lại lợi ích sức khỏe và phong thủy rõ rệt.

Hoa mai: Sắc vàng phú quý và khả năng làm sạch không khí

Với người Việt, hoa mai là linh hồn của ngày Tết. Sắc vàng tươi của mai được xem là màu của phú quý, thịnh vượng.

Theo quan niệm dân gian, nhà có mai vàng nở đúng thời khắc giao thừa sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi trong cả năm. Bông mai năm cánh còn tượng trưng cho năm điều phúc: vui vẻ, hạnh phúc, trường thọ, hanh thông và bình an.

Nhưng ít ai biết rằng ngoài giá trị biểu trưng, hoa mai còn có tác dụng cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Một số nghiên cứu thực vật học cho thấy cây mai có khả năng hấp thụ bụi mịn, tăng độ ẩm không khí nhẹ và hạn chế mùi hôi trong không gian kín . Hương thơm thoang thoảng từ hoa giúp con người thư giãn, giảm căng thẳng – điều rất cần thiết trong những ngày Tết bận rộn.

Hoa mai.

Trong y học cổ truyền, vỏ và lá non cây mai còn được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt. Đây là minh chứng cho những tính chất tự nhiên có lợi mà loài cây này mang lại cho sức khỏe.

Hoa cúc: Biểu tượng của phúc lộc, thanh khiết và sự trường thọ

Hoa cúc vàng là lựa chọn quen thuộc trong mỗi gia đình mỗi dịp Tết đến Xuân về. Cúc nằm trong "tứ quý" của văn hóa Á Đông (tùng – cúc – trúc – mai), gắn với hình ảnh thanh cao, bền bỉ, trường thọ. Chính vì vậy, cúc được xem là loài hoa mang lại phúc lộc, bình an và thịnh vượng.

Hoa cúc có ưu điểm tươi lâu, dễ chăm sóc và giữ màu sắc rực rỡ suốt cả tuần lễ Tết. Nhiều gia đình trưng cúc vàng với mong muốn một năm mới an nhiên, viên mãn. Về mặt phong thủy, màu vàng của cúc tượng trưng cho năng lượng dương, giúp không gian thêm ấm áp và thu hút tài lộc.

Cúc chi.

Đáng chú ý, các loại hoa cúc đặc biệt là cúc chi, cúc vàng có khả năng hấp thụ formaldehyde và một số chất bay hơi độc hại thường tồn tại trong nội thất, góp phần thanh lọc không khí, nhất là trong phòng khách, bếp hoặc nơi sinh hoạt chung. Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng hoa cúc có tác dụng kháng khuẩn nhẹ trong môi trường kín.

Ngoài ra, cúc còn được ứng dụng rộng rãi trong y học cổ truyền: trà hoa cúc giúp thanh nhiệt, an thần, hỗ trợ giấc ngủ và giảm căng thẳng. Điều này khiến hoa cúc trở thành loài hoa vừa đẹp, vừa tốt cho sức khỏe trong những ngày đầu năm.

Trong không gian sinh hoạt ngày Tết – vốn nhiều mùi thức ăn, hương khói và sự tụ tập đông người – việc có một vài chậu hoa vừa trang trí vừa thanh lọc không khí sẽ giúp ngôi nhà luôn trong lành, thoải mái.

Từ góc độ tâm lý, sắc vàng của mai và cúc mang lại cảm giác ấm áp, hứng khởi, phù hợp với tinh thần đón năm mới. Thêm vào đó, việc chăm chút cho chậu cúc hay cây mai còn tạo nên không khí gắn kết gia đình, giúp mỗi thành viên cảm nhận rõ nét hơn sự tươi mới của mùa Xuân.



