Mới đây, một đường dây chuyên cung cấp công cụ "tạo nội dung nhạy cảm" bằng AI đã bị bóc trần, hé lộ một ngành công nghiệp đen rẻ mạt đến mức đáng sợ.

Theo phóng sự đặc biệt của CCTV vào ngày 12/4/2026, một chuỗi cung ứng bất hợp pháp từ "giáo trình - câu lệnh (prompt) - công cụ - kiếm tiền" đang lan rộng trên mạng với tốc độ chóng mặt.

1. 9,9 Nhân dân tệ: Cái giá rẻ mạt để "hủy hoại" một con người

Chỉ với 9,9 Tệ (khoảng 25.000 - 35.000 VNĐ), bất kỳ ai cũng có thể mua được bộ giáo trình hướng dẫn chi tiết cách sử dụng AI để tạo ra các video, hình ảnh nhạy cảm giả mạo.

Điều đáng sợ là quy trình này cực kỳ đơn giản: Chỉ cần một tấm ảnh hoặc vài dòng mô tả, kẻ xấu có thể tạo ra những nội dung Deepfake chân thực đến mức mắt thường khó lòng phân biệt. Những kẻ lừa đảo rao bán các gói "khởi nghiệp" này dưới danh nghĩa "ngành kinh doanh hái ra tiền", lôi kéo hàng nghìn người tham gia vào con đường vi phạm pháp luật.

2. Ma trận "Câu lệnh" (Prompt) – Lỗ hổng chết người

Phóng viên điều tra đã thâm nhập và mua được các bộ "Prompt" từ những cửa hàng online có tên như "Vạn Tượng Tiểu Điếm", "Kho tư liệu Nam Nam"... Tại đây, các câu lệnh được thiết kế tỉ mỉ từ kiểu tóc, trang phục đến từng cử động cơ thể.

Để né tránh sự quét duyệt của các nền tảng, những kẻ này đã sử dụng một thủ thuật tinh vi: Dịch toàn bộ các từ khóa nhạy cảm sang tiếng Anh hoặc sử dụng các ký tự thay thế. Điều này tạo ra một hệ thống điều khiển ẩn, giúp AI bỏ qua các rào cản kiểm duyệt tự động để tạo ra những sản phẩm độc hại.

3. Lời cảnh báo cho cộng đồng và các bậc phụ huynh

Sự bùng nổ của ngành công nghiệp này khiến dư luận sục sôi. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ: "Chỉ với 25 nghìn mà có thể hủy hoại danh dự của một người, công nghệ đang bị sử dụng theo cách quá vô đạo đức!".

Đặc biệt, các chuyên gia cảnh báo rằng trẻ em và trẻ vị thành niên là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Việc các nội dung "trá hình" này xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội không chỉ gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý mà còn tiềm ẩn nguy cơ tống tiền, bôi nhọ cá nhân trên quy mô lớn.

Theo Sohu