HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chỉ 25 nghìn đồng để "biến" một người thành ảnh nóng bằng AI, góc khuất rùng mình về vấn nạn "Deepfake bẩn"

Bảo Minh |

AI vốn là công cụ thúc đẩy xã hội, nhưng khi rơi vào tay những kẻ bất lương, nó lại trở thành "hung khí" sắc bén nhất.

Mới đây, một đường dây chuyên cung cấp công cụ "tạo nội dung nhạy cảm" bằng AI đã bị bóc trần, hé lộ một ngành công nghiệp đen rẻ mạt đến mức đáng sợ.

Theo phóng sự đặc biệt của CCTV vào ngày 12/4/2026, một chuỗi cung ứng bất hợp pháp từ "giáo trình - câu lệnh (prompt) - công cụ - kiếm tiền" đang lan rộng trên mạng với tốc độ chóng mặt.

1. 9,9 Nhân dân tệ: Cái giá rẻ mạt để "hủy hoại" một con người

Chỉ với 9,9 Tệ (khoảng 25.000 - 35.000 VNĐ), bất kỳ ai cũng có thể mua được bộ giáo trình hướng dẫn chi tiết cách sử dụng AI để tạo ra các video, hình ảnh nhạy cảm giả mạo.

Điều đáng sợ là quy trình này cực kỳ đơn giản: Chỉ cần một tấm ảnh hoặc vài dòng mô tả, kẻ xấu có thể tạo ra những nội dung Deepfake chân thực đến mức mắt thường khó lòng phân biệt. Những kẻ lừa đảo rao bán các gói "khởi nghiệp" này dưới danh nghĩa "ngành kinh doanh hái ra tiền", lôi kéo hàng nghìn người tham gia vào con đường vi phạm pháp luật.

2. Ma trận "Câu lệnh" (Prompt) – Lỗ hổng chết người

Phóng viên điều tra đã thâm nhập và mua được các bộ "Prompt" từ những cửa hàng online có tên như "Vạn Tượng Tiểu Điếm", "Kho tư liệu Nam Nam"... Tại đây, các câu lệnh được thiết kế tỉ mỉ từ kiểu tóc, trang phục đến từng cử động cơ thể.

Để né tránh sự quét duyệt của các nền tảng, những kẻ này đã sử dụng một thủ thuật tinh vi: Dịch toàn bộ các từ khóa nhạy cảm sang tiếng Anh hoặc sử dụng các ký tự thay thế. Điều này tạo ra một hệ thống điều khiển ẩn, giúp AI bỏ qua các rào cản kiểm duyệt tự động để tạo ra những sản phẩm độc hại.

3. Lời cảnh báo cho cộng đồng và các bậc phụ huynh

Sự bùng nổ của ngành công nghiệp này khiến dư luận sục sôi. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ: "Chỉ với 25 nghìn mà có thể hủy hoại danh dự của một người, công nghệ đang bị sử dụng theo cách quá vô đạo đức!".

Đặc biệt, các chuyên gia cảnh báo rằng trẻ em và trẻ vị thành niên là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Việc các nội dung "trá hình" này xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội không chỉ gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý mà còn tiềm ẩn nguy cơ tống tiền, bôi nhọ cá nhân trên quy mô lớn.

Kỳ tiếp theo: Deepfake "chợ đen" rao bán công khai: Chỉ 3.500 đồng/giây video nóng, AI đang bị biến thành công cụ tống tiền?

Theo Sohu

Vụ hàng trăm trẻ em nhiễm HIV và nghi vấn gây sốc trong bệnh viện công ở Pakistan: Thứ này có bị dùng lại?
Tags

ai

deepfake

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

00:43
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại