Chi 150 triệu cho ông Nawat nhưng nhận kết đắng, mẹ Emoura Phạm lên tiếng gắt

Bên cạnh sự tiếc nuối dành cho con gái, phát ngôn của mẹ Emoura Phạm cũng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Tối 10/10, chung kết Miss Grand International 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Tanzania. Emoura Phạm được gọi tên ở vị trí Á hậu 4. Kết quả này khiến không ít khán giả tiếc nuối, bởi trước đó, người đẹp nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ trong nước.

Trong suốt hành trình tại Thái Lan, Emoura Phạm không đơn độc khi gia đình, người thân cùng đông đảo người hâm mộ luôn theo sát và cổ vũ. Mẹ nàng hậu cũng có mặt để đồng hành cùng con gái qua các phần thi.

Mẹ Emoura Phạm ôm con gái bật khóc sau Chung kết

Tuy nhiên, sau đêm chung kết, một đoạn chia sẻ được cho là của mẹ Emoura Phạm tiếp tục lan truyền. Khi ôm con gái, bà bày tỏ sự bức xúc trước kết quả và nói: “Ổng là người mất chứ không phải mình, cháo heo quá, chơi *quá. Nghĩ sao vậy không biết nữa, trả lời không được phải phiên dịch mà cho nhất, nhì".

Trước đó, mẹ Emoura Phạm từng gây chú ý khi chia sẻ việc mua 30 thùng khô gà để ủng hộ ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International. Theo thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, số khô gà này có giá trị khoảng 150 triệu đồng. Chi tiết nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi đây là khoản tiền không nhỏ mà gia đình đại diện Việt Nam dành cho hoạt động kinh doanh của người đứng đầu cuộc thi.

Phát ngôn gây tranh cãi của mẹ Emoura Phạm

Phát ngôn này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả đồng cảm với tâm trạng tiếc nuối của người mẹ khi chứng kiến con gái không đạt thứ hạng như kỳ vọng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cho rằng việc công khai đưa ra những nhận xét mang tính công kích cuộc thi và ông Nawat là thiếu khéo léo, dễ gây phản ứng ngược.

Đặc biệt, câu chuyện chi khoảng 150 triệu đồng mua khô gà để ủng hộ ông Nawat cũng được nhắc lại. Không ít người cho rằng hoạt động mua bán, ủng hộ sản phẩm và kết quả chấm thi là hai vấn đề riêng biệt, không nên đặt trong mối liên hệ trực tiếp với nhau. Việc mua hàng cũng không đồng nghĩa với việc người mua có thể kỳ vọng một thứ hạng nhất định cho thí sinh.

Emora Phạm dừng chân ở vị trí Á hậu 4 Miss Grand 2026

Ở chiều ngược lại, một số khán giả cho rằng cần nhìn nhận phát ngôn trong bối cảnh cảm xúc của gia đình sau một đêm thi nhiều áp lực. Dù vậy, cách thể hiện sự thất vọng vẫn là điều khiến cộng đồng mạng tranh luận, nhất là khi câu chuyện liên quan đến một cuộc thi nhan sắc quốc tế và đại diện Việt Nam.

Hiện những chia sẻ xoay quanh mẹ Emoura Phạm vẫn thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu sắc đẹp.

Emoura Phạm được gia đình đồng hành xuyên suốt các cuộc thi

Emoura Phạm tên thật Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000. Cô mang hai dòng máu Việt Nam - Anh khi mẹ là người Việt, còn bố là người Anh gốc Nam Phi. Sở hữu chiều cao 1,70m cùng số đo 80-60-92 cm, Emoura gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn và đậm nét lai Tây.

Ít ai biết phía sau hình ảnh tự tin của tân Miss Grand Vietnam 2026 là một hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Bố mẹ Emoura đã ly hôn khoảng 20 năm trước, từ nhỏ cô chủ yếu sống cùng mẹ và được mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Trong gia đình, Emoura là con thứ, có một anh trai. Chia sẻ về con gái, mẹ Emoura cho biết dù bên ngoài nhẹ nhàng, nữ tính nhưng bên trong cô lại là người rất mạnh mẽ, độc lập và luôn kiên định với những mục tiêu đã đặt ra.

Sau hành trình dài, cô đạt vị trí Á hậu nhưng kết quả này cũng khiến fan Việt tiếc nuối

Ảnh: FBNV