Chi 11 tỷ đi du học, cô gái nên duyên với trai đẹp người Anh, lần đầu ra mắt mẹ chồng tương lai có 1-0-2

10 năm trước, cô gái nhỏ tên Đặng Đặng (Giang Tô, Trung Quốc) rời quê hương sang Anh du học, mang theo bao hoài bão và ước mơ tuổi trẻ.

Bố mẹ kinh doanh khá giả, cô lại là con một nên từ bé đã được cưng chiều. Nhưng khi đặt chân đến Anh, mọi thứ bỗng trở nên xa lạ.

"Lúc mới sang, tôi sợ hãi và cô đơn khủng khiếp. Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Suốt 5 năm rưỡi du học, tổng chi phí hết khoảng 3 triệu tệ (11 tỷ đồng)", Đặng Đặng kể lại.

Mối nhân duyên giữa xứ người

Hai năm trước, cô gặp anh chàng người Anh tên Charles, một DJ và nhà sản xuất âm nhạc có ngoại hình điển trai, cao ráo.

Ban đầu, cả hai chỉ theo dõi nhau trên mạng xã hội. Đặng Đặng ấn tượng với tài năng âm nhạc và phong thái lạnh lùng của anh, nhưng họ không trò chuyện nhiều.

Cho đến khi Charles chủ động xin số, những cuộc nói chuyện dần nhiều hơn, dài hơn, có hôm đến tận 3 giờ sáng.

Sau 1 tháng nhắn tin, họ hẹn gặp. Buổi hẹn kết thúc bằng một câu "thả thính" nhẹ mà khiến cô tim đập loạn: "Lần gặp tiếp theo của chúng ta sẽ là khi nào nhỉ?".

Từ khoảnh khắc đó, họ chính thức trở thành một đôi.

Một lần, khu nhà Đặng Đặng ở xảy ra vụ nổ lớn. Điện thoại mất sóng, cô hoảng loạn tìm cách liên lạc với bạn trai. Charles dù ở xa vẫn lao đến, chỉ để chắc chắn rằng cô an toàn.

Sau sự cố ấy, cô nhận ra: Người đàn ông khiến bạn cảm thấy bình yên chính là người đáng để yêu lâu dài.

Charles luôn khiến cô cảm động vì sự chân thành và chăm sóc tỉ mỉ. Anh sẵn sàng bay xuyên đại dương chỉ để gặp cô vài tiếng giữa những chuyến lưu diễn.

Anh không yêu cầu cô trang điểm, chẳng cần váy áo lộng lẫy chỉ cần cô là chính mình.

"Anh ấy nghiêm túc khi làm việc nhưng ở nhà lại như một chú mèo nhỏ, thích làm nũng, bám riết không rời" , cô kể.

Một lần cô mệt mỏi bật khóc, anh không hỏi nhiều, chỉ ôm chặt từ phía sau rồi đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý. Từ ngày đó, cảm xúc của cô được cân bằng, còn tình yêu thì thêm bền chặt.

Charles là nghệ sĩ, có nhiều fan nữ, nhưng chưa bao giờ giấu bạn gái. Với ai anh cũng tự hào giới thiệu: "Đây là người anh yêu".

Màn ra mắt "có một không hai"

Một ngày nọ, Đặng Đặng đến xem bạn trai biểu diễn và vô tình… lọt vào buổi "ra mắt gia đình chồng tương lai".

Charles kéo cô đi giới thiệu từng người, khiến cô lúng túng vô cùng. Nhưng điều bất ngờ là mẹ anh không chỉ chào hỏi bà còn kéo cô ra… nhảy cùng.

"Lúc đó tôi hơi ngại, nhưng bà cười tươi và nói 'Cứ thả lỏng đi, con là khách quý hôm nay'. Thế là tôi uống rượu, cười, nhảy và cảm thấy được đón nhận thật lòng".

Cô hiểu rằng, đôi khi ra mắt không cần nghi thức cầu kỳ chỉ cần sự chân thành là đủ để trái tim người lớn mở ra.

Trong cuộc sống chung, họ phân chia việc nhà rõ ràng: Charles nấu ăn, rửa bát; Đặng Đặng giặt giũ, ủi đồ; dọn dẹp thì cùng nhau làm.

Ban đầu, mỗi lần cãi nhau Charles có thói quen im lặng rời đi, còn Đặng Đặng muốn nói cho rõ. Nhưng rồi, qua thời gian, họ học được cách "dừng đúng lúc", lắng nghe nhau, và… cùng tìm tiếng nói chung.

Charles cũng từng về Trung Quốc ra mắt nhà gái. Anh ôm bố vợ tương lai ngay ở sân bay – một cái ôm khiến cả nhà bật cười mà lại thấy đáng yêu vô cùng.

Hiện tại, họ đã có nhà ở Anh và đang chuẩn bị cho đám cưới ngọt ngào trong tương lai gần.

Đặng Đặng từng mang 11 tỷ đi du học để tìm tương lai, nhưng điều cô tìm thấy còn quý hơn cả tiền bạc, đó là một tình yêu văn minh, bình đẳng và biết trân trọng nhau.

Có lẽ hạnh phúc thật sự không nằm ở quốc tịch, học vấn hay xuất thân, mà nằm ở cách hai người đối xử với nhau mỗi ngày.

Khi tình yêu đủ ấm, mọi khoảng cách đều có thể được lấp đầy.