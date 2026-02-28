Chỉ 1 quỹ đầu tư đã mang về cho mỗi người dân nước này gần 1,2 tỷ đồng trong năm 2025: Họ làm thế nào?

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán toàn cầu đã mang về cho quỹ đầu tư khổng lồ này khoản lợi nhuận “đáng mơ ước”. Chia đều số tiền 248 tỷ USD này cho dân số khoảng 5,6 triệu người, bất kể người già hay trẻ em, mỗi công dân Na Uy sẽ có thêm gần 45.000 USD chỉ riêng trong năm 2025, ương đương khoảng 1,2 tỷ đồng.

Cụ thể, công ty quản lý đầu tư Norges Bank Investment Management (NBIM), được thành lập vào những năm 1990, hiện chịu trách nhiệm đầu tư doanh thu từ ngành công nghiệp dầu khí của Na Uy thay mặt người dân nước này. NBIM là nhà đầu tư vào hơn 7.200 công ty tại 60 quốc gia và nắm giữ cổ phần tương đương khoảng 1,5% tổng cổ phiếu được niêm yết trên toàn cầu.

Tính tới cuối năm 2025, quỹ này có giá trị khoảng 2,2 nghìn tỷ USD, tăng từ khoảng 2.08 nghìn tỷ USD của một năm trước đó.

Quỹ này đã tạo ra lợi nhuận khoảng 2,36 nghìn tỷ kroner Na Uy, tương đương 248 tỷ USD vào năm ngoái, đạt mức tăng trưởng 15,1%.

Trong tuyên bố chính thức, Nicolai Tangen, CEO NBIM, nhấn mạnh sự “phục hồi mạnh mẽ” của thị trường chứng khoán toàn cầu, với công nghệ Mỹ là yếu tố đóng góp lớn nhất, cùng với lĩnh vực tài chính đã giúp quỹ đạt lợi nhuận khủng. Ngoài ra, ông Tangen cũng nhấn mạnh “những diễn biến tích cực” trong đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo.

Thừa nhận năm 2025 là một năm “liên tục biến động và bất ngờ”, ông Tangen cho biết lợi nhuận doanh nghiệp khả quan, sự lạc quan về trí tuệ nhân tạo (AI) và việc các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất đã thức đẩy các khoản đầu tư của quỹ.

Nhìn chung, gần 40% khoản đầu tư của NBIM là vào cổ phiếu Mỹ, trong đó các khoản đầu tư giá trị nhất lên tới 1,3% cổ phần NVIDIA, 1,2% cổ phiếu Apple và 1,3% cổ phiếu Microsoft. NBIM cũng đầu tư vào trái phiếu, bất động sản và cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo.

Các khoản đầu tư cổ phiếu của quỹ, với thị giá lên tới 1,6 nghìn tỷ USD, đã mang lại lợi nhuận 19,3% trong năm ngoái. Tiếp theo đó là danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng năm lượng tái taọ chưa niêm yết, tạo ra mức tăng trưởng 18,1%. Năm ngoái, quỹ thực hiện một số khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo, bao gồm cả lưới điện lớn nhất nước Đức.

Tài sản cố định, chiến hơn 26% tổng tài sản của quỹ với 594 tỷ USD cũng tăng 5,4%. Trong khi các khoản đầu tư vào bất động sản tăng 4,4%.

NBIM cho biết họ đang ứng dụng AI để sàng lọc các quản đầu tư.

Nguồn: CNBC﻿