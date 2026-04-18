HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chỉ 1/3 số máy bay Tu-160M của Nga có thể sử dụng để tấn công Ukraine

Bạch Dương |

Số lượng máy bay ném bom chiến lược Tu-160M trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu của Nga ở mức khá thấp.

- Ảnh 1.

Theo quan sát, chỉ khoảng 1/3 số máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160M của Nga được sử dụng cho các cuộc tấn công vào Ukraine.

Các nhà phân tích của AviVector lưu ý 2/3 số oanh tạc cơ còn lại đang trong quá trình thử nghiệm, đào tạo, bảo trì, hiện đại hóa, hoặc vẫn đang trong chế tạo.

Theo dữ liệu đăng ký, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đang vận hành 18 chiếc Tu-160M. Tuy nhiên, chỉ có 7 chiếc trong số đó được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu từ căn cứ không quân Ukrainka và đôi khi từ căn cứ không quân Engels-2.

Thông thường trước khi xuất kích, chúng được trang bị tên lửa hành trình tại căn cứ không quân Engels-2, sau đó máy bay quay trở lại căn cứ không quân Ukrainka hoặc ở lại Engels-2.

- Ảnh 2.

Danh sách tất cả các máy bay ném bom Tu-160 của Nga đã biết.

Những chiếc Tu-160M này bắt đầu đóng tại căn cứ không quân Ukrainka sau khi Cơ quan An ninh Ukraine tấn công căn cứ không quân Belaya vào tháng 6/2025 - do vị trí của nó xa khu dân cư và đường cao tốc hơn.

Các nhà phân tích lưu ý, hiện có 2 chiếc Tu-160 đang được cất giữ, trong đó 1 chiếc có khả năng đã ngừng hoạt động.

5 chiếc Tu-160M2 mới được chế tạo, nhưng tình trạng hoạt động của chúng vẫn chưa rõ ràng. Khoảng 7 đến 9 chiếc Tu-160M và Tu-160M2 đang được bảo dưỡng tại các xưởng của Nhà máy Hàng không Kazan.

Ngày 18/3/2026, 2 chiếc Tu-160M đã được gửi đến một cơ sở sản xuất mới, công trình này bắt đầu xây dựng vào năm 2020, như được ghi nhận trong ảnh vệ tinh, trong khi 2 chiếc Tu-160M khác đang ở ngoài trời.

- Ảnh 3.

Ảnh vệ tinh khu vực Nhà máy Hàng không Kazan, chụp ngày 15 tháng 4 năm 2026.

Ngày 15/4/2026, hình ảnh cho thấy 2 chiếc Tu-160M đang có mặt và tính đến ngày 16/4, chúng vẫn ở đó.

Số lượng máy bay Tu-160M tại những địa điểm khác nhau, theo dữ liệu vệ tinh mới nhất tính đến ngày 16/4, gồm:

  • Căn cứ không quân Engels-2 - 2 Tu-160M
  • Căn cứ không quân Ukrainka - 6 Tu-160M
  • Sân bay Elizovo - 1 Tu-160M
  • Sân bay Ramenskoye - 3 Tu-160M
  • Sân bay Borysoglebskoye - 2 Tu-160M

Vào tháng 3, các máy bay Tu-22M3, Tu-95 và Tu-160 đã được phát hiện tại sân bay Ramenskoye gần Moskva. Việc xây dựng các khu bảo quản mới cũng đang được tiến hành tại đây.

Theo Militarnyi
Tags

Ukraine

Nga

Tu-160M

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại