Chênh lệch khủng với mốc 1000 tỷ: Chỉ những ngân hàng này mới được 'làm vàng'

Cùng khám phá quy định cấp phép sản xuất và nhập khẩu vàng miếng theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP và Thông tư 34/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính qua 3 câu hỏi.
Đáp án đúng là: B. Vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng bất kể là ngân hàng thương mại cổ phần hay quốc doanh
Giải thích: Theo Thông tư 34/2025 hướng dẫn thi hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP, một trong những điều kiện bắt buộc để ngân hàng thương mại được cấp phép sản xuất và nhập khẩu vàng miếng là có vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng. Quy định này nhằm đảm bảo năng lực tài chính và tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu vàng miếng, đồng thời đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo tuân thủ pháp luật.
Đáp án đúng là: B. 8 ngân hàng
Giải thích: Trên thị trường, 8 ngân hàng đáp ứng tiêu chí vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng là Vietcombank, VPBank, Techcombank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank và ACB. Trong khi đó, theo Nghị định 232, doanh nghiệp không phải ngân hàng chỉ được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng khi có vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng trở lên. Như vậy, yêu cầu về vốn điều lệ với Ngân hàng vượt rất xa mốc 1.000 tỷ so với doanh nghiệp khác.
Đáp án đúng là: B. Ông Trần Hùng Huy, Ngân hàng ACB
Giải thích: Theo thông báo của Ngân hàng Á Châu (ACB), ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch ACB, đã tuyên bố ra mắt thương hiệu vàng miếng riêng đầu tiên của ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 10/10. Giao dịch vàng miếng ACB, SJC, và các loại khác được triển khai tại một số chi nhánh. Theo thông báo của ACB, thanh toán mua, bán vàng miếng phải được thực hiện bằng tiền đồng thông qua tài khoản tại ACB, với thời gian thanh toán và giao nhận trong ngày hoặc tối đa hai ngày làm việc. Quy định này đảm bảo giao dịch được thực hiện minh bạch, an toàn thông qua hệ thống ngân hàng, đồng thời loại bỏ thanh toán bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ để tuân thủ quy định quản lý tài chính.