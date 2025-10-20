Chênh lệch khủng với mốc 1000 tỷ: Chỉ những ngân hàng này mới được 'làm vàng'

Câu hỏi 1/3

Câu hỏi 1: Theo Thông tư 34/2025, điều kiện nào bắt buộc để ngân hàng được cấp phép sản xuất và nhập khẩu vàng miếng?

A. Vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng và là ngân hàng do Nhà nước sở hữu cổ phần chi phối sai B. Vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng bất kể là ngân hàng thương mại cổ phần hay quốc doanh đúng C. Vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng và là ngân hàng thương mại cổ phần sai D. Vốn điều lệ từ 30.000 tỷ đồng với ngân hàng thương mại, từ 50.000 đồng với ngân hàng quốc doanh sai