Chém rách mặt bạn nhậu vì dám “cọ quẹt” người yêu của mình

Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã quyết định tạm giữ hình sự Trương Hoàng Biểu (SN 1997, trú thôn Chương Hoà, xã Hoà Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi cố ý gây thương tích.



Theo Công an quận Ngũ Hành Sơn, vào khoảng 19h30 tối 11/5, Biểu cùng nhóm bạn gồm: Nguyễn Thị L., Đỗ Thanh H., Đinh Thị H., Trần Vũ L. và Vũ Đức M. (SN 1992, trú tổ 1 phường Hưng Thành, TP Thái Nguyên) tổ chức ăn nhậu tại bãi xe 387 An Thượng 28, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Trương Hoàng Biểu tại cơ quan Công an.

Đến khoảng 23h đêm, cả nhóm nhậu xong và chuẩn bị ra về thì giữa Biểu và M. lại xảy ra mâu thuẫn, đánh đấm lẫn nhau xuất phát từ việc trong lúc nhậu, M có những hành động chọc ghẹo bạn gái của Biểu là Đinh Thị H.

Được bạn bè trong nhóm can ngăn, Biểu bực tức chở người yêu về nhà trọ nhưng trong lòng vẫn khó chịu nên quyết định quay trở lại bãi xe tìm M để tính sổ.

Trên đường quay lại bãi giữ xe, Biểu phát hiện một con dao dạng dao chặt xương ngay trên vỉa hè đường Mai Thúc Lân, nên cầm lấy. Khi đến bãi xe, hai bên lời qua tiếng lại, Biểu dùng con dao nhặt được chém vào mặt M, khiến một mảng da mặt của Mạnh bị lật lên, vùng mũi môi mắt bị chém rách… Sau khi gây thương tích có nạn nhân, Biểu cảm thấy hối hận vì hành động nóng nảy của mình đã vội vàng cùng mọi người đưa M đi bệnh viện cấp cứu và đến cơ quan Công an đầu thú.