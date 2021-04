Chém gió quen lãnh đạo, lừa xin việc chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ Hằng (SN 1966, trú tại Thiên Đức, phường Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an quận Long Biên đồng thời mở rộng điều tra vụ án, làm rõ thêm các bị hại của Hằng.



Đối tượng Nguyễn Thị Lệ Hằng .

Quá trình điều tra xác định, trong hai năm 2013, 2014, mặc dù không có chức năng và khả năng xin được việc làm nhưng Nguyễn Thị Lệ Hằng vẫn nhận hồ sơ xin việc làm cho nhiều người vào làm ở Viện dầu khí Việt Nam, Công an TP Hà Nội và lực lượng an ninh Sân bay Nội Bài.

Để tạo niềm tin cho những người bị hại, Hằng giới thiệu chị ta có quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao làm ở Viện dầu khí Việt Nam, Công an TP Hà Nội và Sân bay Nội Bài…

Tin lời Hằng, gia đình Ông Vũ Văn T. ở Cẩm Giàng (Hải Dương) đã nhờ Hằng xin cho con trai vào làm ở Viện dầu khí Việt Nam. Hằng đã nhận của gia đình ông T. 350 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Hằng cam kết sau 3 tháng, con trai ông T. sẽ có quyết định đi làm nhưng đối tượng không thực hiện đúng cam kết và đã chi tiêu hết số tiền trên.

Tương tự như gia đình ông T., cuối năm 2013 bà Phạm Thị Kim D. (trú tại Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhờ Hằng xin cho con trai vào làm tại Công an TP Hà Nội cũng đã đưa cho Hằng 350 triệu đồng để xin việc nhưng Hằng cũng không xin được và đã chi tiêu hết số tiền trên.

Đầu năm 2014, Hằng đã hứa hẹn xin việc cho con của ông N. (ở tại Đông Anh, Hà Nội) vào làm an ninh soi chiếu Sân bay Nội Bài với giá tiền 320 triệu đồng.

Hằng đã nhận của người nhà bị hại 120 triệu đồng và hai bên cam kết khi nào con ông N. có quyết định đi làm ông N. sẽ đưa thêm cho Hằng 200 triệu đồng nhưng đối tượng cũng không thực hiện đúng cam kết và đã chi tiêu hết 120 triệu đồng.

Để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Thị Lệ Hằng đến trình báo tại cơ quan Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên hoặc liên hệ cán bộ thụ lý Đại uý Lê Hồng Phú -ĐTV; SĐT 0364277779.