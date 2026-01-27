Ngày 26/1, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Chau Linh E (SN 1994, trú xã An Cư, An Giang) về tội “ Giết người ".

Theo cáo trạng, chiều 17/6/2025, sau khi uống rượu, Linh E điều khiển xe mô tô về nhà. Khi đi ngang qua nhà ông Nèang Rom (SN 1975, hàng xóm của Linh E), xe của Linh E va chạm với con chó của ông Rom. Cùng với những mâu thuẫn trước đó giữa 2 gia đình, đôi bên xảy ra cự cãi.

Bị cáo Chau Linh E tại tòa. Ảnh: A. Tầm.

Bực tức, Linh E lấy cây búa bổ củi (rìu) treo trên xe lao đến chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cổ và tay của Rom, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ . Thấy con trai bị đánh, ông Chau Ao (SN 1941, cha của Rom) chạy đến can ngăn, liền bị Linh E chém nhiều nhát trúng vùng đầu, vai và tay bị thương nặng chạy vào nhà.

Sau khi gây án, Linh E ném hung khí lại hiện trường rồi rời đi, sau đó ra công an đầu thú.

Ông Ao được người dân đưa đi cấp cứu. Giám định xác định, ông Ao bị thương tật 54%.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Chau Linh E tù chung thân về tội “Giết người”, và bồi thường cho gia đình bị hại tổng 370 triệu đồng.























































































































