Ngày 27-1, Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng xảy ra rạng sáng 25-1 trên địa bàn xã Hóc Môn

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, vụ việc thể hiện tính chất manh động, côn đồ, các đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm, gây thương tích nặng cho một người, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Triệu tập hơn 20 người

Theo thông tin ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn khi ăn uống tại quán, 02 nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát, sau đó lao ra khu vực trước quán đánh nhau. Trong quá trình ẩu đả, các đối tượng đã sử dụng dao, kéo, gạch làm hung khí tấn công nhau.

Công an TPHCM triệu tập nhóm người tham gia vụ việc

Hậu quả làm anh N.V.Q.N (31 tuổi) bị đánh gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu. Hành vi diễn ra giữa đêm khuya, tại khu vực có người dân qua lại, gây hoang mang dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Hóc Môn, các tổ công tác đã khẩn trương tổ chức truy xét, rà soát, mời làm việc những người liên quan.

Đến nay, lực lượng chức năng đã mời làm việc hơn 20 đương sự thuộc nhiều nhóm có mặt tại hiện trường, làm rõ diễn biến, vai trò từng người trong vụ việc.

Clip các đối tượng gây rối, đánh nhau

Đồng thời Công an TPHCM xác định một số đối tượng có hành vi trực tiếp tham gia đánh nhau, sử dụng hung khí, cũng như những đối tượng có hành vi hỗ trợ bỏ trốn sau khi gây án.

Quá trình làm việc bước đầu thể hiện một số đối tượng đã có hành vi đuổi đánh bị hại đến khu vực gần giao lộ, tiếp tục hành hung khi nạn nhân ngã xuống đường. Sau khi nghe tri hô có lực lượng công an, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhằm né tránh sự phát hiện.

Kêu gọi ra đầu thú

Công an TPHCM kêu gọi các đối tượng có liên quan hiện đang bỏ trốn sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Gia đình, người thân biết thông tin cần vận động các đối tượng chấp hành, đồng thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi hành vi che giấu, giúp sức cho người vi phạm trốn tránh trách nhiệm đều có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng, tụ tập đánh nhau, sử dụng hung khí, hành hung người khác, dù xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt hay giao tiếp hằng ngày.

Thực tế cho thấy chỉ một xích mích bột phát nhưng khi thiếu kiềm chế, bị kích động bởi tâm lý đám đông, các đối tượng sẵn sàng sử dụng bạo lực, hung khí nguy hiểm, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng người khác và chính bản thân người vi phạm phải đối mặt với trách nhiệm hình sự nặng nề.