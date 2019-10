Chelsea, Arsenal dễ dàng có 3 điểm, Man City gây sốc với trận thua không tưởng tại Etihad

Southampton 1-4 Chelsea: The Blues thắng dễ dàng

Làm khách trên sân của Southampton tuy nhiên Chelsea lại là đội bóng sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 17, Hudson Odoi thực hiện đường chuyền vượt tuyến để Abraham bứt tốc, tâng bóng qua đầu thủ môn của Southampton. Dù Yoshida đã rất nỗ lực để cản phá tuy nhiên công nghệ goal-line đã giúp trọng tài ra quyết định công nhận bàn thắng khi bóng đã đi qua vạch vôi.

Chỉ 7 phút sau, cách biệt được nhân đôi cho Chelsea. Lần này người ghi bàn là Mason Mount. Bàn thắng xuất phát từ sai lầm của hàng phòng ngự Southampton khi để Willian cướp được bóng ngay trước vòng 16m50 rồi chọc khe vừa tầm cho đồng đội thoát xuống dứt điểm.

Hi vọng được nhen nhóm cho đội chủ nhà khi Danny Ings rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ở phút 30. Dù vậy, bàn thắng có phần may mắn của Kante ở phút 40 khi cú sút xa của anh đập vào người cầu thủ Southampton đổi hướng và đi thẳng vào lưới khiến cục diện trận đấu sớm an bài.

Đến phút 89, bàn thắng ấn định tỉ số 4-1 của Batshuayi góp phần tô đẹp thêm chiến thắng đậm đà của thầy trò Frank Lampard.

Arsenal 1-0 Bounermouth: Pháo thủ bám sát Man City

Được chơi trên sân nhà Emirates, Arsenal nhanh chóng có được bàn mở tỉ số do công của David Luiz ở ngay phút thứ 9. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Nicolas Pepe, trung vệ người Brazil băng cắt rất nhanh, đánh đầu lái bóng đập đất khiến thủ môn của Bounermouth chỉ còn biết bay người trong vô vọng.

Sớm có lợi thế trong tay, các học trò của HLV Unai Emery không tấn công quá ào ạt mà chủ động chơi chắc chắn. Chính điều này khiến đội khách Bounermouth phần nào có được những cơ hội lên bóng nhưng đáng tiếc mọi nỗ lực của họ đều không mang lại hiệu quả.

Man City 0-2 Wolverhampton: Cú sốc tại Etihad

Cú sốc lớn nhất ở vòng 8 thuộc về trận thua sốc của Man City ngay trên sân nhà Etihad. Dường như sự thiếu vắng của Kevin De Bruyne khiến đội bóng của Pep Guardiola gặp khó trong việc tung ra những đường chuyền tạo cơ hội cho các chân sút trên hàng công.

Trong suốt hiệp 1, cái tên chơi hay nhất bên phía Man City lại chính là Fernandinho. Thậm chí, tiền vệ người Brazil ở trận đấu này còn được xếp đá trái sở trường khi đảm nhận vị trí trung vệ.

Thế trận tiếp tục diễn ra không mấy sáng sủa cho Man City trong hiệp 2 và để rồi họ dính phải đòn hồi mã thương của đối thủ.

Phút 80, sau khi cướp được bóng trong chân đối phương, Raul Jimenez đi bóng tốc độ từ sân nhà, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Man City rồi chuyền bóng sang cho Adama Traore. Trong tư thế đối mặt với Ederson, tiền vệ của Wolverhampton dễ dàng dứt điểm hạ gục thủ môn đối phương, mở tỉ số trận đấu.

Adama Traore có được cú đúp trên sân Etihad.

Bị thủng lưới, Man City điên cuông lao lên tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng rồi cặp đôi Raul Jimenez - Adama Traore thêm một lần khiến cả sân Etihad câm lặng với bàn thắng ở phút 90+4, ấn định tỉ số 2-0 cho Wolverhampton.

Với kết quả này, Man City dù vẫn giữ được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nhưng đã bị Liverpool bỏ xa tới 8 điểm. Dù giải Ngoại hạng Anh còn chặng đường rất dài trước mắt và đá ít hơn 1 trận, tuy nhiên việc sớm bị đối phương tạo khoảng cách lớn sẽ khiến cho thầy trò Pep Guardiola gặp rất nhiều khó khăn trên con đường bảo vệ ngôi vương của mình.