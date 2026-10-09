Chê vợ ăn bám rồi đòi ly hôn, đến ngày về làng thăm con người đàn ông ấy không tin vào mắt mình, quỳ xuống xin tái hợp

Cuộc hôn nhân kết thúc nhanh đến mức T. không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi từng nghĩ chỉ cần ở nhà chăm con, vun vén gia đình thì người phụ nữ đã làm tròn vai. Nhưng đến khi bị chính người chồng đầu gối tay ấp coi là “ăn bám”, tôi mới hiểu có những hy sinh âm thầm đến mức người trong cuộc cũng quên mất giá trị của mình.

K.T., một phụ nữ sống tại Thái Nguyên, từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Sau khi sinh liền hai con trong khoảng 3 năm, cô quyết định tạm gác công việc để ở nhà chăm con. Khi ấy, chồng cũng từng động viên cô cứ ở nhà vài năm, đợi con cứng cáp rồi đi làm lại cũng chưa muộn.

T. tranh thủ bán hàng online, thu nhập chẳng đáng bao nhiêu nhưng vẫn cố gắng tự kiếm tiền. Bố mẹ đẻ ở quê thường xuyên gửi thực phẩm lên cho con gái, nhờ vậy gia đình cô cũng bớt được một khoản chi tiêu. Thế nhưng những gì bố mẹ ngoại âm thầm hỗ trợ dường như không bao giờ được chồng T. nhìn nhận đúng giá trị.

Ảnh minh họa

Trong mắt anh, vài chục thùng thực phẩm bố mẹ vợ gửi lên chẳng đáng bằng một triệu đồng mẹ chồng cho cháu.

Chồng T. không đánh mắng hay xúc phạm vợ một cách gay gắt. Nhưng những câu nói tưởng như bâng quơ lại khiến cô tổn thương ngày này qua ngày khác: “Ở nhà cả ngày thì làm gì?”, “Bán hàng online có đủ tiền mua bỉm sữa không?”, “Ngoài kia bao nhiêu người làm mẹ, đâu phải mình em làm mẹ”...

Ban đầu T. tủi thân. Sau nghe mãi thành quen. Cô vẫn nghĩ chồng tuy hay càu nhàu nhưng là người có trách nhiệm, vẫn phụ vợ việc nhà và chăm con.

Cho đến khi đứa con thứ hai gần 2 tuổi, T. chuẩn bị quay lại công việc thì cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng và bạn thân.

Lần đầu tiên, cô biết mình thực sự đang đứng ở đâu trong suy nghĩ của chồng.

Anh than mệt mỏi khi trở về nhà nhìn cảnh con cái nheo nhóc, cho rằng một mình mình phải gánh kinh tế. Đau lòng nhất là anh đem T. so sánh với một nữ đồng nghiệp, một người mẹ đơn thân vẫn có thể nuôi con, giữ được ngoại hình và xây dựng sự nghiệp riêng.

T. đọc những tin nhắn giữa chồng và bạn thân. Càng đọc, cô càng tuyệt vọng. Hóa ra trong suốt thời gian qua, người đàn ông cô nghĩ vẫn đang cùng mình cố gắng lại cho rằng anh chỉ đang “chịu đựng” cuộc hôn nhân vì con.

Một ngày, sau khi uống rượu, chồng T. nói thẳng rằng anh muốn ly hôn để được “giải thoát”. Điều khiến cô sốc hơn cả là anh gần như lập tức tìm mọi cách để hai người thuận tình, nhanh chóng hoàn tất thủ tục.

Cuộc hôn nhân kết thúc nhanh đến mức T. không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ đến khi mọi thủ tục hoàn tất, cô mới cho phép mình khóc. Bao nhiêu tủi thân, uất ức bị dồn nén suốt nhiều năm cũng theo những giọt nước mắt ấy trào ra.

Đúng lúc T. tưởng mình không còn điểm tựa, mẹ cô nói một câu khiến cô có thêm can đảm: “Mẹ bàn với bố rồi, bán mảnh đất vườn cho con vốn làm ăn. Con cái đã có ông bà hỗ trợ”.

T. quyết định trở về quê. Với kinh nghiệm bán hàng online trước đây, cô mở một tổng kho đồ gia dụng tại thị xã. Những tháng ngày vừa trông con vừa bán hàng, tưởng như chẳng có gì đáng kể, hóa ra lại trở thành vốn sống giúp cô hiểu khách hàng, cách bán hàng và cách làm nội dung.

Chỉ sau khoảng 3 tháng, công việc bắt đầu khởi sắc. Cửa hàng đông khách, T. còn lập một kênh YouTube chia sẻ chuyện nuôi con và cuộc sống của phụ nữ sau sinh. Những câu chuyện cô từng nghĩ là bình thường lại nhận được sự đồng cảm từ rất nhiều người.

T. cũng thay đổi. Không còn phải xoay quanh việc phục vụ chồng, cô có thời gian chăm sóc bản thân, ăn mặc chỉn chu và lấy lại sự tự tin từng đánh mất.

Ngày chồng cũ về thăm con, anh gần như không nhận ra người phụ nữ trước mặt mình. Người vợ từng bị anh coi là “vô dụng” giờ đã tự kinh doanh, có công việc riêng và một cuộc sống mà cô làm chủ.

Gia đình chồng cũ sau đó nghe tin, liên tục giục anh về thăm hỏi, thậm chí ngỏ ý muốn hai người quay lại. Nhưng lần này, T. chỉ mỉm cười: “Cảm ơn sự tuyệt tình của anh đã giúp tôi tỉnh ngộ”.

Có những người phụ nữ chỉ thật sự nhìn thấy năng lực của mình sau khi bị đẩy đến tận cùng. Điều đáng tiếc nhất không phải là một cuộc hôn nhân kết thúc, mà là có những người từng ở bên nhau nhiều năm vẫn không nhận ra những đóng góp âm thầm của người bạn đời. Một người ở nhà chăm con không có nghĩa là người đó không làm gì. Và một cuộc hôn nhân cũng không thể đo giá trị của một người bằng số tiền họ mang về mỗi tháng.