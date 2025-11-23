Chế Linh U90 tới Cà Mau: "Tôi đòi xuống mò cua mà người ta không cho"

Mới đây, danh ca Chế Linh đã tới Cà Mau để du lịch, tham quan. Nhiều người tỏ ra khán phục khi thấy Chế Linh dù ở tuổi U90 vẫn khỏe mạnh, trẻ trung, đi khắp nơi mà không biết mệt.



Chế Linh tại Cà Mau

Đã rất lâu mới được tới Cà Mau, Chế Linh tỏ ra vô cùng hứng khởi nói cười liên tục và đi giao lưu trò chuyện với người dân xung quanh. Người dân cũng nhận ra Chế Linh và hồ hởi giới thiệu.

Có thể thấy, nam danh ca như được trẻ ra hàng chục tuổi khi về quê hương đất nước thăm lại những nơi từng đi qua thời trẻ. Ông vừa hỏi han người dân vừa cười liên tục vì thích thú.

Chế Linh nói: "Tôi đang rất hào hứng đi xem hồ cua ở đây, nơi người ta thả cua vào để thi đấu lễ hội cua Cà Mau. Rất kỳ lạ! Và cũng rất vui, hứng thú. Tôi không hiểu ai có ý tưởng nghĩ ra ngày hội cua ở Cà Mau, rất vui.

Tôi không ngờ lại có ý tưởng lạ và vui như thế này. Lạ quá! Vô cùng lạ! Tôi thấy rất thú vị, thú vị lắm. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến lễ hội này. Tôi cũng có nghe qua rồi nên mới mò tới tận đây, tận vùng đất mũi này.

Mọi người thấy đấy, vui nhộn không sao tả xiết. Không thể tin được! Hội chợ rộng lắm, có đủ thứ. Tôi đi mãi không mệt, càng đi càng thích. Tôi đòi xuống mò cua mà người ta không cho".

Tiếp đó, Chế Linh còn tò mò đi xem cua non, cua mới nở... Xem xong, Chế Linh tới gian hàng ăn uống để ăn chè cua.

Ông nói: "Có rất nhiều đồ ăn ngon ở đây. Lần đầu tiên tôi nghe món chè cua, còn cả món bánh khọt cua. Tôi sẽ ăn chè cua cho mọi người xem. Hồi nãy tôi đã thấy người ta làm rồi, giờ tôi sẽ ăn thử xem sao".

Trong thời gian gần đây, Chế Linh về nước thăm họ hàng, gia đình, người thân và bạn bè đồng nghiệp. Ông còn tới cả nhà thờ Tổ của Hoài Linh để thăm đàn em rồi ra tận Nha Trang thăm quê.