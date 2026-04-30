HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chế Linh: "Tôi chỉ ao ước 1 điều trong quãng đời còn lại"

Tùng Ninh |

"Ở tuổi này rồi, tôi chỉ ước ao một điều trong quãng đời còn lại" – Chế Linh nói.

Mới đây, tại chương trình Chế Linh cùng dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã tâm sự về cảm xúc của ông khi chứng kiến sự ra đi của nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ.

Ông nói: "Thời gian qua, tôi gặp phải một số việc không mấy vui trong gia đình văn nghệ sĩ chúng tôi.

Chế Linh: "Tôi chỉ ao ước 1 điều trong quãng đời còn lại"- Ảnh 1.

Chế Linh

Thực sự, trong những năm vừa qua, chúng tôi mất đi một số anh chị em làm nghệ thuật và mới đây, ca sĩ Công Thành đã bỏ anh chị em nghệ sĩ mà đi, nhắm mắt xuôi tay.

Toàn thể anh em văn nghệ sĩ chúng tôi đều vô cùng thương tiếc với mất mát này trong làng nghệ thuật.

Chúng tôi chỉ là những người đi làm vui cho đời, không biết cách nào diễn tả nỗi buồn này. Tôi cũng biết, không có cách nào tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Mỗi người có một số phận khác nhau.

Ai rồi cũng phải đi tới một giai đoạn nào đó và ra đi. Nhưng tôi còn sức khỏe, còn tiếng nói và giọng hát thì sẽ ráng hát để đem lại những đóng góp làm vui cho đời.

Ở tuổi này rồi, tôi chỉ ước ao một điều trong quãng đời còn lại, rằng dùng toàn bộ sức khỏe còn lại để sáng tác, ghi lại một số hình ảnh đẹp gửi tới tất cả mọi người thương mến tôi, cùng nhau san sẻ vui buồn.

Chế Linh: "Tôi chỉ ao ước 1 điều trong quãng đời còn lại"- Ảnh 2.

Tôi xin được cúi đầu cầu nguyện ơn trên ban phước cho tôi và mọi người được bình an, yên vui, nhất là trên quê hương đất nước Việt Nam. Tôi mong bà con luôn được vui vẻ, hạnh phúc.

Tôi cũng xin được cầu nguyện cho tất cả mọi sự được bình an. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi tôi, ngồi nghe tôi tâm sự, trò chuyện với tất cả quý vị khán giả".

Danh ca Chế Linh sinh năm 1942 tại Ninh Thuận, được mệnh danh là một trong "Tứ trụ nhạc vàng" Việt Nam. Bắt đầu sự nghiệp từ đầu thập niên 1960, ông chinh phục khán giả bằng giọng hát đặc trưng đầy tự sự và là nhạc sĩ tài hoa dưới bút danh Tú Nhi với hàng loạt ca khúc bất hủ như Thành phố buồn, Đêm buồn tỉnh lẻ...

Suốt nhiều thập kỷ, tên tuổi ông gắn liền với huyền thoại song ca Thanh Tuyền và trở thành tượng đài sống của dòng nhạc Bolero. Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn duy trì phong độ biểu diễn bền bỉ, nhận được sự kính trọng và yêu mến của nhiều thế hệ người hâm mộ trong và ngoài nước.

Thẩm Thúy Hằng nói thẳng mặt đàn em sốc nặng
Tags

sao Việt

Chế Linh

Bolero

Công Thành

Nhạc xưa

chế linh vợ

nghệ sĩ miền nam

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khoảnh khắc Israel phá hủy 'đường hầm Hezbollah' sâu 25m bằng 450 tấn thuốc nổ

Khoảnh khắc Israel phá hủy 'đường hầm Hezbollah' sâu 25m bằng 450 tấn thuốc nổ

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại