Chế Linh: "Thanh Tuyền hốt hoảng đi tìm vì không thấy tôi đâu"

Mới đây, danh ca Chế Linh đã chia sẻ kỷ niệm về lần đầu gặp gỡ danh ca Thanh Tuyền. Ông nói: "Có một kỷ niệm lần đầu thu âm tôi còn nhớ là Thanh Tuyền vào thu trước. Lúc Thanh Tuyền ra thì tôi nằm luôn dưới sàn phòng thu và Thanh Tuyền hốt hoảng đi tìm vì không thấy tôi đâu. Tôi muốn tạo không khí vui nhộn cho buổi thu âm nên làm vậy để trêu Thanh Tuyền.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi song ca, thu âm chung nên sợ không được tự nhiên. Vì thế tôi mới tạo không khí tự nhiên như vậy.

Chế Linh

Tới khi Thanh Tuyền vào hát lần hai, tôi mới cầm bàn tay Thanh Tuyền lên và khen: "Bàn tay đẹp quá, giống nải chuối quá". Thực sự là tôi nói chuyện không được duyên lắm, không có duyên khi nói chuyện.

Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình nói kỳ cục quá, nhưng lúc đó lại nghĩ nói như vậy là khen ngợi, không thấy kỳ. Ai đời cầm tay phụ nữ lại nói tay người ta như nải chuối.

Tôi không biết lấy cái gì ra để ví với tay Thanh Tuyền, sau này mới biết câu nói của mình vô duyên quá.

Thanh Tuyền và Chế Linh

Chúng tôi gắn liền với nhau từ năm 1964, được rất nhiều nhạc sĩ viết riêng nhạc để song ca và đưa tên tuổi chúng tôi lên bậc thang rất cao".

Cặp song ca Chế Linh - Thanh Tuyền là một trong những biểu tượng huyền thoại của dòng nhạc Bolero Việt Nam. Họ được xem là một cặp đôi hoàn hảo trên sân khấu, với sự kết hợp tuyệt vời giữa chất giọng trầm ấm, mùi mẫn đầy tự sự của Chế Linh và giọng hát cao vút, luyến láy da diết của Thanh Tuyền.

Sự hòa quyện này tạo nên những bản song ca khắc sâu vào lòng người nghe, thể hiện trọn vẹn nỗi buồn, sự chia ly và những tâm tư sâu lắng của tình yêu và thân phận.