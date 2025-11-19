Chế Linh gây chú ý khi xuất hiện ở Nha Trang

Mới đây, danh ca Chế Linh đã tới Nha Trang để ghé thăm Tháp Bà Ponagar, một địa danh du lịch, văn hóa nổi tiếng. Ông nói: "Không gian này chắc chắn không xa lạ gì với chúng ta. Mục đích của tôi khi đến thành phố Nha Trang này là để viếng Tháp Bà Ponagar, gọi theo tiếng người Chăm chúng tôi.

Chế Linh

Tháp Bà Ponagar tọa lạc ở thành phố Nha Trang, trên một ngọn đồi rất hữu tình, nhìn thẳng ra biển. Tôi muốn tìm về nơi đây, một di tích lịch sử gắn với cội nguồn chúng tôi.

Không riêng gì chúng tôi, khách du lịch trên khắp thế giới cũng đổ về đây để tham quan di tích văn hóa này. Tôi vô cùng tự hào, hãnh diện vì nó đã trở thành di tích văn hóa của dân tộc, được mọi người trên thế giới chiêm ngưỡng.

Kể từ năm 2007 tới giờ, cứ mỗi lần về nước, tôi đều tranh thủ tới đây để thăm viếng, khấn nguyện cho đất nước được bình yên, mọi người được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.

Mỗi lần về đây, tôi đều thấy bồi hồi, hạnh phúc khi được đứng trên quê cha đất tổ. Không gian ở đây rất đẹp, bình yên. Tôi rất hạnh phúc khi được trở lại quê hương, ngắm nhìn di sản văn hóa cha ông để lại cho chúng tôi".

Sự xuất hiện của Chế Linh ở Tháp Bà Ponagar được nhiều người chú ý. Đông đảo khán giả nhận ra ông. Vì biết Chế Linh đang quay hình nên mọi người không tới làm phiền ông, nhưng đều đứng từ xa để chụp hình Chế Linh.

Điều đó cho thấy, nam danh ca vẫn rất nổi tiếng và thu hút sự quan tâm của khán giả dù đã ở tuổi ngoài 80. Sau khi Chế Linh quay xong, nhiều người ùa tới xin chụp hình cùng ông. Có người còn thốt lên: "Lần đầu tiên được gặp Chế Linh ở ngoài đời".

Đặc biệt, khi gặp các nhân viên người Chăm tại Tháp Bà Ponagar, Chế Linh còn nói tiếng Chăm thành thạo, giao tiếp với mọi người bằng tiếng Chăm. Ông tỏ ra hào hứng khi được trở về thời thơ ấu, gắn với mảnh đất nơi đây.

Chưa dừng lại ở đó, Chế Linh còn tự tay chơi nhạc cụ truyền thống của người Chăm và hát tiếng Chăm.