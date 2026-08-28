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Chế Linh đi tàu qua đèo Hải Vân: "Non sông đất nước hùng vĩ quá"

Tùng Ninh
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"Tôi rất tự hào vì được đi qua con đèo này, ghi lại những hình ảnh để giới thiệu cho bạn bè thế giới" – Chế Linh nói.

Mới đây, danh ca Chế Linh đã chia sẻ những khoảnh khắc ông bắt chuyến tàu Bắc – Nam đi từ Đà Nẵng ra Huế. Mục đích của Chế Linh là muốn được đi qua đèo Hải Vân để ngắm địa danh nổi tiếng này.

Chế Linh đi tàu qua đèo Hải Vân: "Non sông đất nước hùng vĩ quá"- Ảnh 1.

Chế Linh vừa tới nhà ga ở Đà Nẵng mua vé thì nhân viên ở nhà ga nhận ra ông, liền vội tới xin chụp hình chung. Điều đó cho thấy, nam danh ca vẫn còn nhiều sức hút với công chúng trong nước dù đã ở tuổi U90.

Chế Linh cũng rất khỏe mạnh, tự đẩy hành lý chạy rất nhanh nhẹn. Lên tàu, ông chọn khoang ghế có vị trí đẹp nhất để ngắm nhìn đèo Hải Vân. Ông sung sướng nói: "Tôi đang ngồi ở khoang hot nhất, nhiều hành khách cũng chọn khoang này để ngắm đèo Hải Vân.

Tôi đang đi lên đèo Hải Vân, con đèo đang được thế giới ca ngợi là một trong những cung đèo đẹp nhất. Tôi rất tự hào vì được đi qua con đèo này, ghi lại những hình ảnh để giới thiệu cho bạn bè thế giới.

Chế Linh đi tàu qua đèo Hải Vân: "Non sông đất nước hùng vĩ quá"- Ảnh 2.

Mọi người thấy đấy, đường đèo đi vòng quanh biển rất đẹp, những hình ảnh rất giá trị. Nếu mọi người đi xe hơi thì có thể dừng trên đèo để chụp hình còn đi tàu hỏa thì nhìn thấy đoàn tàu uốn lượn như con rắn vậy, đẹp lắm.

Sau một đoạn đèo, đoàn tàu chui vào một đoạn hầm nên tối om, đi một lúc mới ra khỏi hầm, tôi thấy ánh sáng rồi, không sợ nữa. Hồi nãy tôi sợ quá, sợ bị tắt điện thì tối om không thấy gì.

Phía dưới biển nhìn rất đẹp, tôi thấy bao nhiêu chiếc ghe đang bồng bềnh. Biển xanh và yên ả, không hề có sóng gió, đẹp quá! Đến cái thung lũng cũng đẹp. Nếu để tôi xuống đây chắc tôi lạc mất, không biết đường nào về nhà, rừng biển mênh mông quá. Suối chảy qua cũng đẹp, còn có cả ngôi nhà giữa rừng, nhưng nếu cho tôi ở đây thì không dám ở. Non sông đất nước thật hùng vĩ".

Chế Linh còn bỏ tiền mua quà lưu niệm được bán trên tàu về làm kỷ niệm. Ông khoe: "Tôi không biết đây là con gì, người ta bán lưu niệm nên mua, nhưng nhìn cũng đẹp quá".

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Tags

đèo Hải Vân

Chế Linh

Đà Nẵng

Bolero

Hải ngoại

sao Việt

showbiz

tàu hải vân

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