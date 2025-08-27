Chế độ của máy giặt làm quần áo khô nhanh nhất: Nhiều người dùng đã lâu nhưng không hề biết!

Những ngày vừa qua, Hà Nội cùng nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ chìm trong cảnh mưa kéo dài không ngớt. Từ đêm 25 đến sáng 26 – 8, lượng mưa tại thủ đô đạt mức kỷ lục, gây ngập nghiêm trọng nhiều tuyến phố nội thành. Sang đến hôm nay 27/8, mưa vẫn xuất hiện rải rác. Nguyên nhân là do hoàn lưu còn sót lại từ bão số 5 và sự kết hợp bất thường giữa dải hội tụ nhiệt đới cùng đới gió đông ẩm của lưỡi áp cao cận nhiệt đới.

Việc mưa lớn kéo dài gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt đời thường của người dân, điển hình là bất tiện quần áo phơi lâu khô, thậm chí xuất hiện mùi ẩm mốc khó chịu. Giải pháp phổ biến được đưa ra là sử dụng máy sấy quần áo, tủ sấy quần áo chuyên dụng.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên trên thực tế, ngay trên chiếc máy giặt quen thuộc, cũng có những nút nhỏ thể hiện chế độ, giúp quần áo khô nhanh hơn, tiết kiệm thời gian phơi quần áo nhưng không phải ai cũng biết. Đó là tính năng Vắt cực khô và Sấy gió.

Tính năng sấy gió

Nếu như trước đây, các dòng máy giặt cơ bản chỉ dừng lại ở chức năng giặt – xả – vắt, người dùng vẫn phải phơi ngoài trời hoặc dùng máy sấy chuyên dụng thì nay, nhiều dòng máy giặt đời mới đã được trang bị thêm chế độ sấy gió (Air Dry). Đây được xem là một trong những cải tiến đáng chú ý, đặc biệt hữu ích trong điều kiện khí hậu ẩm ướt.

Theo các hãng sản xuất, chế độ sấy gió hoạt động dựa trên nguyên lý tạo luồng gió mạnh bằng quạt phản lực bên trong máy. Tốc độ gió có thể đạt đến khoảng 300 km/giờ, nhờ đó giúp giảm đáng kể độ ẩm còn sót lại trên quần áo sau khi giặt và vắt.

Với khối lượng 9–10 kg quần áo, máy chỉ mất khoảng 90 phút để xử lý, giúp người dùng tiết kiệm thời gian phơi. Điểm đáng chú ý là toàn bộ quá trình này không dùng đến nhiệt độ cao như các dòng máy sấy truyền thống, mà chỉ dựa vào luồng gió mát. Điều này giúp hạn chế tối đa tình trạng co rút, nhăn nhúm sợi vải, bảo vệ chất lượng trang phục lâu dài.

Các chuyên gia quốc tế cũng có nhận định tương tự. Trang Whirlpool (Mỹ) cho biết, chế độ Air Dry hay Air Fluff trong các thiết bị giặt – sấy hiện đại sử dụng không khí ở nhiệt độ phòng thay vì nhiệt nóng, nhờ vậy thích hợp cho những loại vải nhạy cảm như lụa, len hoặc đồ thể thao tổng hợp. Trong khi đó, theo The Spruce (Anh), chu trình này còn giúp "làm tơi" quần áo, loại bỏ mùi ẩm hoặc bụi bẩn nhẹ, đồng thời giảm nguy cơ hỏng sợi vải so với các chế độ sấy nhiệt cao.

Cách sử dụng chế độ này cũng rất đơn giản. Sau khi chu trình giặt – xả – vắt hoàn tất, người dùng chỉ cần chọn nút "Sấy gió" hoặc "Sấy gió 90 phút" tùy theo từng dòng máy, sau đó ấn khởi động. Khi máy phát ra tín hiệu báo kết thúc, quần áo đã được làm khô ở mức tương đối. Chỉ cần phơi thêm vài giờ trong không khí tự nhiên là trang phục có thể khô hoàn toàn, bất chấp thời tiết mưa phùn, nồm ẩm.

Ảnh minh họa

Có thể thấy, chế độ sấy gió không thay thế hoàn toàn máy sấy chuyên dụng nhưng là một lựa chọn thông minh để rút ngắn thời gian chờ đợi, hạn chế mùi ẩm mốc và giữ cho quần áo bền đẹp hơn. Khi chu trình hoàn thành, máy giặt sẽ phát ra tiếng kêu để người dùng biết đã đến lúc cần lấy quần áo ra khỏi thiết bị. Lúc này, người dùng chỉ cần phơi trong không khí tự nhiên quần áo thêm khoảng vài giờ đồng hồ là quần áo có thể được khô triệt để bất chấp thời tiết mưa lạnh hay nồm ẩm.

Tính năng vắt cực khô

Bên cạnh chế độ sấy gió, một tính năng khác trên máy giặt hiện đại cũng được nhiều chuyên gia khuyến khích sử dụng trong mùa mưa ẩm là vắt cực khô (Extra Spin/Strong Spin). Thực chất, đây là bước vắt với tốc độ vòng quay cao hơn hẳn so với chế độ vắt thông thường, có thể đạt từ 1.000 đến 1.400 vòng/phút tùy dòng máy.

Nguyên lý hoạt động dựa trên lực ly tâm: Lồng giặt quay nhanh sẽ ép nước còn đọng lại trong sợi vải thoát ra ngoài, giúp quần áo sau khi giặt giảm đáng kể độ ẩm. Theo các hãng sản xuất như LG hay Samsung, việc sử dụng vắt cực khô có thể rút ngắn đến 30–50% thời gian phơi hoặc sấy tiếp theo.

Để kích hoạt, người dùng có thể chọn trực tiếp chương trình "Vắt cực khô" hoặc vào mục "Spin" trên bảng điều khiển và điều chỉnh mức vòng quay cao nhất. Ở một số dòng máy, tính năng này còn có các tùy chọn theo thời gian như 10, 20 hoặc 30 phút, thậm chí 90 phút, cho phép người dùng linh hoạt với lượng quần áo và chất liệu vải. Tuy nhiên, cần lưu ý: vắt cực khô thích hợp với những loại vải bền như cotton, jean, đồ thể thao; còn với lụa, voan hay các chất liệu mỏng nhẹ dễ hỏng thì nên hạn chế sử dụng để tránh làm giãn hoặc nhăn vải.

Kết hợp chế độ vắt cực khô và sấy gió sẽ mang lại hiệu quả tối ưu: quần áo được loại bỏ phần lớn nước nhờ vòng quay mạnh, sau đó tiếp tục được làm khô bằng luồng gió mát. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu giúp các gia đình chủ động hơn trong việc giữ quần áo luôn khô ráo, thơm tho ngay cả khi thời tiết mưa kéo dài, ẩm ướt.