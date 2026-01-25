Chê BMW X7 vẫn nhỏ, nhiều đại lý 'đòi' hãng sản xuất thêm X9 cạnh tranh Cadillac Escalade

Những chiếc SUV cỡ lớn là biểu tượng của nước Mỹ và các hãng rất yêu thích vì mang lại lợi nhuận khổng lồ. Điều này đặc biệt đúng với các mẫu xe hạng sang như Cadillac Escalade và Lincoln Navigator. Giờ đây, các đại lý của BMW tại Mỹ đang tìm cách giành lấy một phần "miếng bánh" đó.

Theo nguồn tin từ Carscoops, nhiều đại lý BMW tại Mỹ đang thúc giục hãng phát triển một mẫu SUV thậm chí còn lớn hơn BMW X7 hiện nay, tạm gọi là BMW X9, nhằm cạnh tranh trực tiếp với những cái tên biểu tượng như Cadillac Escalade hay Lincoln Navigator và thỏa mãn sở thích mua xe ngày càng “to lớn” của nhóm khách hàng xứ cờ hoa.

Phác thảo BMW X9 có kích thước lớn hơn BMW X7.

Năm ngoái, Cadillac Escalade đã bán được 49.366 chiếc động cơ xăng và 8.115 chiếc bản thuần điện dù giá khởi điểm của xe lên tới 91.100 USD (2,39 tỷ đồng). Lincoln Navigator có doanh số tăng 42,8% lên 22.185 chiếc trong năm 2024. Ngay cả Infiniti cũng đang tận dụng làn sóng SUV cỡ lớn khi mẫu QX80 đạt doanh số bán hàng cao nhất từ trước đến nay với 13.590 chiếc vào năm ngoái, tăng 31,4%.

Về kích thước, BMW X7 đang là mẫu xe lớn nhất của hãng, dài 5.181mm, kèm trục cơ sở 3.105mm nhưng vẫn nhỏ hơn nhiều mẫu xe khác. Trong khi đó, Cadillac Escalade bản tiêu chuẩn đã dài 5.382mm và trục cơ sở 3.071mm; thậm chí, bản kéo dài ESV có kích thước tới 5.766mm và trục cơ sở lên đến 3.406mm.

Chính sự chênh lệch này là một trong những lý do khiến các đại lý BMW tại Mỹ cho rằng X7 dù đã rất lớn vẫn chưa thực sự cạnh tranh được về mặt cảm nhận kích thước với Escalade hay Navigator, vốn vốn được nhiều khách hàng Mỹ ưa chuộng nhờ diện mạo đồ sộ và không gian nội thất rộng rãi.

Chủ tịch Diễn đàn Đại lý Quốc gia BMW tại Mỹ thậm chí cho rằng một mẫu SUV lớn hơn, với ba hàng ghế rộng rãi hơn và chiều dài tổng thể vượt trội, sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn và có thể trở thành “đầu bảng” trong dòng SUV của BMW. Ông cũng gợi ý rằng nếu mẫu xe này được thương hiệu phát triển dưới nhãn hiệu hiệu năng cao như Alpina, nó thậm chí có thể cạnh tranh với các phiên bản mạnh mẽ của Escalade hay Navigator.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức từ BMW rằng X9 sẽ được sản xuất, và nếu có, thời điểm ra mắt vẫn chưa được tiết lộ. Một trong những thách thức đối với dự án này là thực tế rằng nhiều mẫu SUV cỡ siêu lớn tại Mỹ sử dụng kiến trúc body-on-frame (khung thân liền khối) giống xe bán tải, điều mà BMW hiện không có trong bộ sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, doanh số không quá ấn tượng của mẫu BMW XM, một SUV hiệu năng cao khác, cũng khiến hãng có thể cân nhắc kỹ hơn trước khi đầu tư vào một dự án quy mô lớn như X9.