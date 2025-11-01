Chạy xuyên ASEAN chưa đã, một người mang xe điện VinFast đi liên lục địa, sang cả châu Âu, châu Phi

Một trong những câu chuyện đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội thời gian gần đây là việc một người dùng xe điện VinFast quyết định mang xe đi liên lục địa, vượt ra khỏi biên giới châu Á để tới châu Âu, châu Phi.

Đây là chuyến đi mà anh Nguyễn Thanh Hải (còn gọi là Hải Kar), chủ kênh “Trà đá Ô tô” thực hiện cùng với một chiếc VinFast VF 7 phiên bản Plus. Chuyến đi khởi hành từ Hà Nội với kế hoạch xuyên lục địa: Đi qua châu Á, châu Âu rồi tiếp tục sang châu Phi.

Hải Kar cho biết tổng quãng đường dự kiến khoảng 50.000 km với lộ trình sơ bộ gồm nhiều nước và vùng lãnh thổ, từ Lào, Trung Quốc, Mông Cổ, Nga, sau đó có hai phương án đi tiếp vào châu Âu trước khi xuống châu Phi; điểm kết thúc dự kiến là Morocco.

Chiếc VinFast VF 7 của Hải Kar trước khi bắt đầu hành trình.

Được biết, chiếc VinFast VF 7 Plus được sử dụng có cấu hình dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Công suất động cơ đạt 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, cùng quãng đường mỗi lần sạc khoảng 430 km.

Chiếc xe gần như nguyên bản, không có thay đổi nào về các chi tiết điện-điện tử. Song, để phù hợp hơn với chuyến đi, Hải Kar đã lắp thêm giá nóc, thay mâm nguyên bản thành loại rally có kích thước nhỏ hơn kèm lốp gai địa hình, và lắp tời phía sau để phòng trường hợp cần hỗ trợ. Thậm chí, anh cũng mang theo xích bọc lốp, sẵn sàng di chuyển trên đường tuyết.

Ảnh: Hải Kar

Hải Kar cho biết mục đích chuyến đi là tự thử nghiệm khả năng vận hành của xe điện khi chạy liên tục qua nhiều quốc gia với hạ tầng sạc không đồng đều; chuyến đi cũng phản ánh việc chuẩn bị và khả năng thích ứng của người lái khi đối mặt với các vấn đề hậu cần, kỹ thuật và pháp lý trên nhiều lãnh thổ.

Trước chuyến xuyên lục địa này, Hải Kar từng thực hiện một hành trình xuyên ASEAN bằng một chiếc VinFast VF 3. Chuyến đi này được thực hiện vào năm 2024 với tổng quãng đường khoảng 6.800 km. Trong các chia sẻ của mình, Hải Kar cho biết một trong những đoạn khó khăn nhất hành trình là khi qua lãnh thổ Thái Lan, với các vấn đề về trạm sạc, tương tác với dịch vụ địa phương, và các yêu cầu về giấy tờ, hành trình.

Chiếc VinFast VF 3 của Hải Kar trong hành trình xuyên ASEAN diễn ra cuối năm 2024. Ảnh: Hải Kar

Trên thực tế, Hải Kar không phải là người xa lạ mà là một trong những chuyên gia kỳ cựu trong ngành xe. Anh từng là thành viên Hội đồng tư vấn chuyên môn của giải thưởng Car Choice Awards 2022; anh cũng là Trưởng Ban tổ chức giải đua xe ô tô off-road “Knock-out The King”.

Không những vậy, Hải Kar cũng là một trong những chuyên gia lái thử, góp phần phát triển hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và SA2.0.

Trên trang cá nhân và trang chuyên về xe "Trà đá Ô tô" của mình, Hải Kar cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về các chuyến đi dài bằng cả ô tô lẫn xe máy, đồng thời chia sẻ nhiều kiến thức hữu ích cho người sử dụng xe.

Hải Kar và chiếc xe VF 7 trước khi rời biên giới Việt Nam.

Trong các hình ảnh mới nhất về hành trình, Hải Kar cho biết anh và chiếc VF 7 đang ở Trung Quốc. Câu chuyện được chia sẻ gần đây cho thấy trong những ngày qua, công suất sạc của xe bị giới hạn ở ngưỡng 23 kW do một số vấn đề với thiết bị chuyển đổi đầu cổng sạc.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ và kết nối của thành viên trong đoàn VinFast VF 8 phượt Tây Tạng, chiếc VinFast VF 7 đã có thể sạc ở công suất lớn hơn, lên tới 250 kW, từ đó rút ngắn thời gian sạc và tối ưu thời gian trong hành trình.