Thông tin ban đầu, khoảng 6h17 ngày 28/1 (tức 29 Tết), Trung tâm thông tin chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại dãy nhà xưởng ở số 526 đường Nguyễn Văn Giáp (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm).

Tại hiện trường, lửa cháy to, lan nhanh qua 3 - 4 nhà xưởng gồm: Sửa chữa ô tô, đồ nội thất, in biển quảng cáo, nhà chứa cốt pha...

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Nam Từ Liêm trực 100% quân số dịp Tết Nguyên đán, ngay sau khi nhận tin báo cháy, cảnh sát lập tức đến hiện trường.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Nam Từ Liêm điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Nhưng do có gió to, bên trong nhà xưởng có nhiều chất cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Trung tâm thông tin chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội điều động 12 phương tiện chữa cháy từ các Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Trung tâm chữa cháy và CNCH Khu vực 2 - Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Hà Nội đến chi viện.

Bên trong nhà xưởng bị cháy.

Sau khoảng 45 phút, đám cháy được dập tắt. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 2 ô tô và 490 m² nhà xưởng. Dãy nhà xưởng bị cháy thuộc loại xưởng tạm, lợp tôn trên hành lang đê sông Nhuệ. Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã ngăn cháy lan cho khoảng 700 - 800 m² công trình lân cận.

Công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.