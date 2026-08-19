Cháy xưởng gỗ ở Hà Nội khiến 3 người chết: Thông tin mới nhất

Xưởng gỗ bị cháy ở phường Chương Mỹ, Hà Nội sáng 19/8 bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 và từng bị xử phạt hành chính do không chấp hành quyết định đình chỉ.

Công an Hà Nội đang điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ ở phường Chương Mỹ gỗ ngày 19/8 làm 3 người chết, 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xưởng này có vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, đã bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021. Sau đó, cơ sở này lại bị xử phạt vi phạm hành chính về lỗi không chấp hành quyết định đình chỉ.

Khoảng 10h23 ngày 19/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật (điểm Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ).

Ngay sau đó, Trung tâm thông tin chỉ huy điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện, 2 xe cứu nạn, cứu hộ cùng với 66 cán bộ, chiến sỹ thuộc các Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, 4, 15, 28, 33, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) - Công an TP Hà Nội đến hiện trường.

Vụ cháy làm 3 người tử vong.

Đồng thời, Trung tâm thông tin chỉ huy đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Phú Thọ điều động một xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sỹ của Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lương Sơn chi viện.

Theo thông tin ban đầu, thời gian cháy tự do trước khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được thông tin là gần 1 giờ đồng hồ.

Đến khoảng 10h29, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường khi đám cháy đã phát triển rất lớn, nhiều khói và khí độc, chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, dung môi…, có nguy cơ cháy lan, cháy lớn sang các khu vực lân cận.

Các đơn vị đã chia làm nhiều mũi tiếp cận dập lửa, chống cháy lan và tìm kiếm người bị nạn.

Hiện trường bên trong vụ cháy.

Đến khoảng 11h25 cùng ngày, đám cháy được khống chế; lực lượng chức năng cứu được nhiều tài sản và không để cháy lan sang các nhà xưởng liền kề.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 3 thi thể trong khu vực nhà xưởng; 3 người bị thương gồm, B.V.Đ (SN 1986), K.T.A (SN 2008), V.N.T (SN 1987); trong đó K.T.A bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định và hiện đã về nhà.

Đến khoảng 12h05, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân , nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định.