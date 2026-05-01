Cháy xe khách trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương sáng 1/5, giao thông ùn tắc kéo dài

Minh Tuệ |

Sáng 1/5, một chiếc xe khách đang lưu thông hướng về TP.HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Sự cố xảy ra vào đúng cao điểm nghỉ lễ khiến hàng nghìn phương tiện "chôn chân", lực lượng chức năng phải khẩn cấp phân luồng xe đi hướng Quốc lộ 1 để giảm tải.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 sáng 1/5, xe khách lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ các tỉnh miền Tây đi TP.HCM. Khi đến km46+600, đoạn qua địa bàn xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, tài xế phát hiện khói bốc lên từ trên xe nên cho phương tiện tấp vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra. 

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc

Chiếc xe cháy trơ khung 

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng phát dữ dội và bao trùm toàn bộ xe. Tài xế cùng hành khách nỗ lực sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng quản lý đường cao tốc đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Đồng Tháp) có mặt tại hiện trường để dập lửa và điều tiết giao thông.Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song chiếc xe khách bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Vụ cháy xe khách gây ùn tắc kéo dài

Thời điểm xảy ra vụ việc đúng dịp nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện đông đúc nên gây ùn ứ trên cao tốc. Lực lượng chức năng phải tiến hành phân luồng, điều tiết các phương tiện đi hướng Quốc lộ 1 để giảm tải.

Hơn 10h cùng ngày, tuyến đường thông thoáng trở lại. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

