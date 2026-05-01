Cháy xe khách trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương sáng 1/5, giao thông ùn tắc kéo dài

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 sáng 1/5, xe khách lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ các tỉnh miền Tây đi TP.HCM. Khi đến km46+600, đoạn qua địa bàn xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, tài xế phát hiện khói bốc lên từ trên xe nên cho phương tiện tấp vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra.

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc

Chiếc xe cháy trơ khung

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng phát dữ dội và bao trùm toàn bộ xe. Tài xế cùng hành khách nỗ lực sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng quản lý đường cao tốc đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Đồng Tháp) có mặt tại hiện trường để dập lửa và điều tiết giao thông.Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song chiếc xe khách bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Vụ cháy xe khách gây ùn tắc kéo dài

Thời điểm xảy ra vụ việc đúng dịp nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện đông đúc nên gây ùn ứ trên cao tốc. Lực lượng chức năng phải tiến hành phân luồng, điều tiết các phương tiện đi hướng Quốc lộ 1 để giảm tải.

Hơn 10h cùng ngày, tuyến đường thông thoáng trở lại. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.