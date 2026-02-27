Cháy tàu du lịch chở 30 khách và 11 thuyền viên trên Vịnh Hạ Long

Tối 27-2, tỉnh Quảng Ninh cho biết lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy trên tàu du lịch Signature QN-7269, tại khu vực gần Hang Cỏ trên Vịnh Hạ Long. Hiện, lực lượng Công an đang bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Hiện trường cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 27-2, tại khu vực gần Hang Cỏ trên Vịnh Hạ Long, tàu du lịch Signature QN-7269 xảy ra sự cố cháy, trên tàu có 30 khách và 11 thuyền viên.

Ngay sau khi phát hiện sự cố cháy, thuyền trưởng và thuyền viên đã nhanh chóng đưa toàn bộ du khách rời tàu an toàn, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ tại khu vực.

Toàn bộ hành khách và thuyền viên đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác xử lý, khắc phục.

Cùng với đó, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, và lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã đến động viên, hỗ trợ tối đa cho du khách.