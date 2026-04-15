Cháy tàu cá chở 21 người trên biển ở Lâm Đồng

Khoảng 8h15 ngày 15/4, tàu cá mang số hiệu BTh 95768 TS có chiều dài 19,4 m, công suất 750 CV, hành nghề vây rút chì do ông Nguyễn Văn Tư (trú tại phường Phú Thủy, Lâm Đồng) làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện, neo đậu cách cảng cá Phú Hải khoảng 2km về hướng Tây Nam.

Tàu cá bị cháy vì rò rỉ khí gas, rất may không có người thương vong. (Ảnh: PLO)

Khi đang neo đậu, tàu bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, các thuyền viên lập tức nhảy xuống biển để thoát thân. Cột khói từ tàu cháy bốc cao, có thể quan sát từ trung tâm Phan Thiết.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã huy động 3 xuồng nước phối hợp cùng Hải đội 2 tổ chức 2 phương tiện, 1 ca nô, 1 tàu, với 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ chữa cháy.

Đến khoảng 9h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ 21 thuyền viên được các tàu cá gần đó và ca nô biên phòng vớt lên, đưa vào bờ an toàn.

Cột khói đen kịt bốc cao hàng chục mét. (Ảnh: PLO)

Vụ cháy rất may không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản trên tàu bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Được biết, tàu cá BTh 95768 TS xuất bến đi biển vào ngày 12/4/2026 với 21 thuyền viên. Tàu về đến cảng cá Phú Hài lúc 5h ngày 15/4 và neo đậu ngoài biển, chưa làm thủ tục nhập cảng.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là bị rò rỉ bình gas dẫn tới cháy. Hiện tàu cá đang được lai dắt vào cảng cá Phú Hài để sửa chữa.