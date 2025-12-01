HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cháy tại nhà máy bia Hà Nội

Thanh Hà |

Sáng 1/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy bia Habeco (Hà Nội). Lực lượng chức năng điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Theo người dân, vào sáng sớm cùng ngày, họ phát hiện có cháy tại nhà máy bia Habeco số 183 Hoàng Hoa Thám (Hà Nội).

Khu vực xảy ra hỏa hoạn là khu nhà nằm cách đường Hoàng Hoa Thám khoảng 100m.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn lửa bùng lên dữ dội kèm cột khói đen cuồn cuộn.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Nhà máy bia Habeco.

Đường Hoàng Hoa Thám.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước vào bên trong.

Phía ngoài đường Hoàng Hoa Thám giao thông ùn dài theo hướng đi Phan Đình Phùng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

