Cháy rừng, lũ lụt, động đất trên khắp thế giới: Thiên tai phủ bóng năm 2025
Minh Hạnh |
Năm 2025 ghi dấu bằng hàng loạt thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng trên khắp thế giới, để lại những mất mát to lớn. Cháy rừng dữ dội thiêu rụi nhiều khu dân cư, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu, trong khi lũ lụt do mưa cực đoan nhấn chìm nhiều vùng ở châu Á. Các trận động đất mạnh tại Myanmar, Afghanistan gây thương vong lớn và phá hủy cơ sở hạ tầng. Những thảm họa này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về biến đổi khí hậu và nhu cầu tăng cường khả năng ứng phó toàn cầu.
