Cháy quán cà phê tại TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Sáng 22/2 (mùng 6 Tết), Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại một quán cà phê nổi tiếng trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 9h cùng ngày, người dân sinh sống trong hẻm trên đường Linh Đông (phường Hiệp Bình, TP Thủ Đức cũ) phát hiện khói đen cuồn cuộn bốc lên từ khu vực quán cà phê.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm phần mái và khu vực phía trước quán, kèm theo nhiều tiếng nổ lách tách khiến nhiều người hoảng hốt.

Lửa bùng phát, khói bốc nghi ngút.

Người dân xung quanh nhanh chóng hô hoán, đồng thời sử dụng bình chữa cháy mini và kéo vòi nước sinh hoạt để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lan nhanh, gặp nhiều vật dụng dễ bắt lửa như bàn ghế gỗ, vật liệu trang trí và các thiết bị điện, việc khống chế ban đầu không mang lại hiệu quả.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng triển khai đội hình phun nước từ nhiều hướng, đồng thời tiếp cận bên trong để tìm kiếm, kiểm tra nguy cơ cháy lan sang các nhà dân liền kề trong hẻm nhỏ.

Sau gần một giờ nỗ lực, đám cháy cơ bản được dập tắt, không để lan rộng.

Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản bên trong quán bị thiêu rụi, mái tôn và một số hạng mục bị hư hỏng nặng. Đến hơn 10h, khói vẫn còn bốc nghi ngút, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Bước đầu ghi nhận không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, tổn thất tài sản ước tính khá lớn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.