Sáng 16/3, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (CNCH)- Công an TP Hải Phòng đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một quán bar trên tuyến phố Văn Cao chỉ sau hơn 10 phút nhận tin báo cháy.

Cụ thể, lúc 21h29 ngày 15/3, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 1 nhận được thông tin về một vụ cháy tại quán bar Sakura 2 (ở 223 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) từ Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH), đơn vị đã nhanh chóng triển khai lực lượng, 2 xe chữa cháy đến hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP Hải Phòng nhanh chóng dập tắt đám cháy

Quán bar Sakura 2 gồm 3 tầng, mỗi sàn rộng 90 m² và phòng bị cháy rộng 25 m² tại khu vực phòng tầng 2 của quán bar, với khói đen và khí độc lan tỏa khắp ngôi nhà.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 1 cùng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Ngô Quyền, Đội CS PCCC và CNCH Công an quận Hải An, Công an phường Đằng Giang triển khai lăng phun nước để dập tắt đám cháy và phối hợp với các đơn vị cứu hỏa khác để trinh sát và thoát khói.

Đến 21h40, đám cháy được dập tắt, với diện tích cháy được kiểm soát ở khoảng 2 m2, không có thiệt hại về người, chỉ có một số thiệt hại về tài sản bao gồm 1 tivi, 1 amply và một số vật dụng khác.

Vụ cháy nhà ở Hải Phòng khiến 3 mẹ con thiệt mạng.

Cách đây không lâu, lúc hơn 3h ngày 1/2, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo một vụ cháy lớn xảy ra tại xã Cổ Am. Ngay sau đó, hai xe chữa cháy của Công an huyện Vĩnh Bảo và 1 xe chữa cháy của Công an huyện Tiên Lãng cùng các cán bộ, chiến sỹ được điều động đến hiện trường.

Tuy nhiên, lúc này đám cháy bao trùm toàn bộ ngôi nhà cấp 4 có diện tích khoảng 50m2. Xác định có người bị nạn, lực lượng chữa cháy phá khoá, phá cửa vào bên trong nhưng 3 nạn nhân đã tử vong do ngạt khói.

Các nạn nhân được xác định là 3 mẹ con gồm: Chị P.T.X (SN 1981, thường trú ở Thanh Hoá), con trai N.H.T.Đ (SN 2016) và N.P.N.D (SN 2018). Con gái lớn của chị L. là N.P.T.T (SN 2008) đã thoát ra ngoài trước đó.

Theo cơ quan chức năng, chị L. và chồng là anh N.H.D (SN 1981, quê Thái Bình) đến thuê trọ ở đây từ năm 2019 để nấu cháo bán. Vợ chồng anh D. có 3 người con (2 gái, 1 trai).

Thời điểm xảy ra vụ cháy, anh D. đang đi làm. Khoảng 3h30, anh nhận được tin báo từ hàng xóm về việc ngôi nhà đang thuê ở bị cháy.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.