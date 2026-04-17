Cháy nhà trong ngõ sâu ở Hà Nội, một người mắc kẹt

Hồi 5h44 ngày 17/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin tin báo cháy nhà dân tại số 35, ngõ 35 Hồng Phúc, phường Ba Đình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động 4 xe chữa cháy, 3 xe chỉ huy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong ngõ.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn có diện tích nhỏ (25m²/sàn) với quy mô 4 tầng và 1 tum, nằm trong ngõ sâu, xe chữa cháy không thể tiếp cận. Thời điểm cảnh sát có mặt, ngọn lửa đã phát triển mạnh tại tầng 1 và có chiều hướng lan lên các tầng phía trên với nhiều khói khí độc.

Sau thời gian nỗ lực tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến khoảng 6h35 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Đồng thời, cảnh sát cứu được một người an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu. Hai người khác đã tự thoát nạn qua logia tại tầng 3.

Nạn nhân mắc kẹt được đưa ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, xác minh làm rõ.

Ba ngày trước, tại phường Hà Nội cũng xảy ra vụ cháy nhà trong ngõ 131 đường Hồng Hà. Căn nhà bị cháy cao 5 tầng, 1 tum, có lối ra vào duy nhất là cửa chính.

Thời điểm cháy, trong nhà có 7 người, khi phát hiện hoả hoạn, 2 người đã tự thoát ra ngoài an toàn rồi tri hô mọi người ứng cứu.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều động 10 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa và đưa 5 người mắc kẹt ở trong nhà ra bên ngoài.