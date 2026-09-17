Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM: 2 người chết, 5 người bị thương

Vụ cháy xảy ra tại căn nhà trong hẻm đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn. Lực lượng chức năng phá tường để cứu người.

Clip lực lượng chức năng phá tường để cứu người trong vụ cháy.

Sáng 17/9, ông Nguyễn Xuân Trung - Chủ tịch UBND phường Chợ Lớn xác nhận thông tin trên và cho biết lực lượng chức năng phường Chợ Lớn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dân trong hẻm đường Phạm Hữu Chí.

Theo thông tin ban đầu, lúc 1 giờ 25 cùng ngày, Công an phường Chợ Lớn nhận tin báo cháy tại địa chỉ trên. Đơn vị nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện có mặt cùng 15 thành viên lực lượng an ninh cơ sở đến hiện trường để chữa cháy cứu người.

Đến 02 giờ 36 phút cùng ngày 17/09/2026, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong căn nhà có 7 người. Công an phường cùng người dân đưa bà N.T.T.T. (38 tuổi) và em N.P.T. (15 tuổi) đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Trong đó, em T. đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực, tiên lượng xấu.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 cứu hai người khác, phối hợp lực lượng cấp cứu 115 chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Hai nạn nhân gồm ông N.Q.V.T. (43 tuổi), đang thở máy tại khoa hồi sức tích cực, tiên lượng xấu; và em N.Q.T. (14 tuổi), đang được hỗ trợ hô hấp, điều trị bỏng.

Một nạn nhân khác là bà N.T.T. (66 tuổi) được tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy đưa đến Bệnh viện Trưng Vương. Hiện người này tỉnh táo, tình trạng sức khỏe ổn định.

Vụ cháy khiến bà N.T.G. (95 tuổi) và chị L.N.Đ.T. (33 tuổi) tử vong. Theo thông tin ban đầu, bà G. bị bệnh, không thể tự đi lại và ngủ tại tầng một; chị T. ngủ tại tầng lửng khi hỏa hoạn xảy ra.

Căn nhà bị cháy có diện tích khoảng 44 m², ngang 4 m, dài 11 m; kết cấu gồm một tầng lửng, ba tầng lầu và sân thượng. Khu vực sân thượng có lối thoát hiểm phía sau, thông qua căn nhà liền kề.

Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và thu thập tài liệu phục vụ điều tra. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được làm rõ.

Đến sáng cùng ngày, khu vực hiện trường vẫn được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Trung - Chủ tịch UBND phường Chợ Lớn cho biết thêm, sáng cùng ngày, UBND phường đang tổ chức thăm hỏi hỗ trợ gia đình ở bệnh viện và các vấn đề liên quan.